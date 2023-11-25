以哈休戰 最大規模人道主義車隊 137輛卡車抵加薩 巴人冒險回家

停戰協議生效，137輛載運食物、飲水、醫藥和其他基本物資的卡車已在加薩卸貨。（路透）

聯合國 指出，自以色列與巴勒斯坦 武裝集團哈瑪斯（Hamas）停戰協議今起生效以來，共有137輛載運食物、飲水、醫藥和其他基本物資的卡車已在加薩 （Gaza）卸貨。與此同時，大批逃難的加薩巴勒斯坦人紛紛開始徒步，希望短暫看看匆忙告別的家園。

大批巴人冒險北上返家，沿途停泊著以軍坦克。（Getty Images）

綜合媒體報導，以軍戰機仍在加薩南部多地上空投放傳單，警告民眾不要冒險返回加薩北部。但在加薩南部城市汗尤尼斯，50歲的穆阿邁爾迫不及待踏上北上的回家之路，「我要回家了，我們逃離了死亡、破壞和一切。」與穆阿邁爾一樣，許多避難的居民亦帶上所剩無幾的隨身行李，懷抱著年幼的子女或是心愛的寵物，準備徒步或推車回家。

加薩居民哈拉比則稱，他暫時不敢冒險離開南部城市拉法，返回北部的家，「我希望能看看我的房子，但最重要的是經過48天戰火，我們總算能夠喘口氣。」同在拉法避難的加薩居民薩克爾也稱，「我希望（以方）能兌現增加人道主義援助的承諾，我們都希望這是邁向最終停火的第一步。」

聯合國人道事務辦公室聲明指出，以哈10月7日爆發戰爭以來，這是進入加薩最大規模的人道主義車隊。

根據聯合國人道事務辦公室，3萬4000加侖燃油也已運至巴勒斯坦地區，同時有21名情況危急的病患自加薩北部撤離。

聯合國人道事務辦公室在聲明中指出，「數十萬民眾獲得食物、飲水、醫療補給和其他基本人道物資的援助。」

另據報導，加薩北部多間醫院已在以軍砲火下無法運作，南部僅剩的數間醫院成為數以萬計加薩民眾的生命線。在南部城市汗尤尼斯的歐洲醫院，院內醫護已不堪重負，醫療資源、藥物和能源都極為短缺。在醫院工作的法國籍醫生萊伊憶述，由於藥物不足，他不得不眼睜睜看著一名被嚴重燒傷的12歲幼童無法治療而死去，「我們別無選擇，我們可能就是加薩最後的醫療防線。」

萊伊提到歐洲醫院收治了500名從加薩北部疏散的傷患，「許多傷者超過10天沒有換藥，傷口感染布滿蛆蟲，他們原本可以保住肢體，但醫生們只能為他們截肢保命。」歐洲醫院燒傷科收治78名病人，其中約40%是未滿5歲的幼童。萊伊解釋，為了保證為兒童和受傷最嚴重的患者治療，醫生們只能在手術中使用最低劑量的麻醉藥。萊伊還提到，當地醫護難以承受親手為親友截肢的巨大痛苦，「他們哭著說『我們做不到』，於是我說『讓我來吧，不要擔心，我會幫助你們。』」