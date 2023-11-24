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英淨移民數創新高 明年要面臨大選考驗的執政黨壓力大

編譯季晶晶／綜合外電
英國去年淨移民數達745,000人，創下新高紀錄。（美聯社）
英國去年淨移民數達745,000人，創下新高紀錄。（美聯社）

金融時報報導，儘管執政的保守黨多年來一直承諾會設法減少移民，但英國去年淨移民數仍達到創紀錄的745,000人，這使得首相蘇納克承受巨大的政治壓力，他如果不能在明年大選之前有效減少移民，恐怕面臨「不成功便成仁」的局面。

英國國家統計局（ONS）說，2022年淨移民比先前的估計多出139,000人，指疫後有大量來自歐盟以外國家的人湧入英國工作。

前內政大臣布瑞弗曼說這些數字「打臉」每回都投票支持管控和減少移民的英國人。鑑於荷蘭日前舉行國會大選，極右翼民粹主義者懷爾德斯成為最大贏家的主因之一就是移民問題，英國保守黨的一個黨團警告慎重以對。

ONS說，移民增加導致英格蘭和威爾斯的人口較2022年中增加1%，增速為1962年以來最快

過去一年間，長期移入英國的有120萬人——近100萬人是非歐盟人士，主要是來工作的移民，尤其是健康照護產業，這些人還攜家帶眷——移出的則有508,000人。

在野勞工黨的領導人Keir Starmer說，工作簽證導致移民數大增，顯示政府對於技術人員沒做到該做的事。

保守黨去年大選曾承諾減少使用廉價的移民，要將2019年淨移民數226,000降下來，結果卻反而增加到逾三倍。 

新任內政大臣柯維立正準備推出解決方案，可能的措施包括提高技術勞工的薪資門檻，以及限制外籍照護員申請共同赴英的眷屬人數。

移民 歐盟 勞工

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