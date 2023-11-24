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見反常、認出1面孔 以軍女哨兵示警哈瑪斯入侵遭上級斥：想像、廢話

編譯周辰陽／即時報導
以色列媒體近日爆料，以軍精銳情報單位的資淺軍官與邊境哨兵曾就巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯計畫大規模滲透發出警告，卻遭到了指揮官置若罔聞。資料照片。（美聯社）
以色列媒體近日爆料，以軍精銳情報單位的資淺軍官與邊境哨兵曾就巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯計畫大規模滲透發出警告，卻遭到了指揮官置若罔聞。資料照片。（美聯社）

以色列媒體近日爆料，以軍精銳情報單位一位女性資淺軍官與女性哨兵，都曾就巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯計畫大規模滲透發出警告，但指揮官置卻若罔聞。

根據耶路撒冷郵報轉述「N12」23日晚間的報導，一位「8200部隊」（Unit 8200）的軍官宣稱，她在過去一年就已經警告過哈瑪斯大規模入侵的情況，預示了10月7日的跨境攻擊。她求助於指揮官，但他們無動於衷。根據N12的引述，指揮官們告訴她，「妳在想像」。

以色列第12頻道的「周末新聞」節目則在上周公開了在加薩邊境一帶服役的女性哨兵新證詞，講述她們幾個月來如何一再警告現場觀察到的變化，需要特別關注與發出警告。

這些哨兵向指揮官報告，邊境附近出現了各種訓練課程、反常現象與準備工作。除此之外，越來越多從未到過這個區域的人突然出現，習慣日復一日下田地耕作的農民卻突然不見了，並且被其他人取代。

最重要的是，哨兵們還認出另外一張面孔。根據知情人士向金融時報爆料，在10月7日的跨境攻擊發生幾周前，就有哨兵向以軍南方指揮部的最高級情報官發出詳細的報告。據稱該報告的起因，正是邊境哨兵目擊哈瑪斯一位負責訓練的高級軍事指揮官，並按照8200部隊維護的資料庫認出了此人。

根據報導，這些女性哨兵覺得上級沒有聽她們的報告，觀察到的跡象也沒有得到重視。有人決定提醒其中一位資深指揮官，卻被告知「我不想再聽到這種廢話，如果妳再用這些事情來煩我，妳會將受到審判」。

哈瑪斯 以色列 加薩

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