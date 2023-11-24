見反常、認出1面孔 以軍女哨兵示警哈瑪斯入侵遭上級斥：想像、廢話
以色列媒體近日爆料，以軍精銳情報單位一位女性資淺軍官與女性哨兵，都曾就巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯計畫大規模滲透發出警告，但指揮官置卻若罔聞。
根據耶路撒冷郵報轉述「N12」23日晚間的報導，一位「8200部隊」（Unit 8200）的軍官宣稱，她在過去一年就已經警告過哈瑪斯大規模入侵的情況，預示了10月7日的跨境攻擊。她求助於指揮官，但他們無動於衷。根據N12的引述，指揮官們告訴她，「妳在想像」。
以色列第12頻道的「周末新聞」節目則在上周公開了在加薩邊境一帶服役的女性哨兵新證詞，講述她們幾個月來如何一再警告現場觀察到的變化，需要特別關注與發出警告。
這些哨兵向指揮官報告，邊境附近出現了各種訓練課程、反常現象與準備工作。除此之外，越來越多從未到過這個區域的人突然出現，習慣日復一日下田地耕作的農民卻突然不見了，並且被其他人取代。
最重要的是，哨兵們還認出另外一張面孔。根據知情人士向金融時報爆料，在10月7日的跨境攻擊發生幾周前，就有哨兵向以軍南方指揮部的最高級情報官發出詳細的報告。據稱該報告的起因，正是邊境哨兵目擊哈瑪斯一位負責訓練的高級軍事指揮官，並按照8200部隊維護的資料庫認出了此人。
根據報導，這些女性哨兵覺得上級沒有聽她們的報告，觀察到的跡象也沒有得到重視。有人決定提醒其中一位資深指揮官，卻被告知「我不想再聽到這種廢話，如果妳再用這些事情來煩我，妳會將受到審判」。
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