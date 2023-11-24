我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

巴黎奧運倒數 巿長稱運輸系統屆時不會到位挨轟

編譯中心／綜合23日電
巴黎奧運明年即將舉行，巴黎市長巿長稱運輸系統屆時「不會到位」挨轟。（取材自巴黎奧運官網）
巴黎奧運明年即將舉行，巴黎市長巿長稱運輸系統屆時「不會到位」挨轟。（取材自巴黎奧運官網）

法國巴黎巿長伊達戈表示，巴黎的運輸系統不會及時於2024年奧運舉辦的時候準備就緒，這項說法引起政敵不滿。

中央社引述法新社報導，巴黎的運輸系統本來就承受沉重壓力，通勤族和觀光客無不因為車班頻率嚴重過低、過度擁擠又骯髒而怨聲載道。而奧運再過不到一年就要開幕。

伊達戈（Anne Hidalgo）表示，奧運基礎設施屆時將可以使用，但是點出運輸和遊民問題「不會就緒」。

在運輸方面，她表示，「在日常運輸上會有問題，我們還沒有達到巴黎人需要的舒適和準時。有些地區運輸不會就緒，火車班次將會不夠」。

伊達戈10月對法國的太平洋屬地低調進行官式訪問後，又默默在那個度假天堂添加兩周私人旅程，事情曝光後讓她蒙受壓力，政敵現在更對這位社會主義派巿長進行痛批。

交通部長波恩（Clement Beaune）指控伊達戈不出席商討運輸基礎設施的委員會會議，「伊達戈女士沒有出席、不參加工作會議，卻對其他人有意見。她對公務人員和對巴黎人多麼尊敬啊！」

大巴黎區（Ile-de-France）區長波克瑞斯（Valerie Pecresse）寫道：「我們會準備好。這是一場浩大的集體工作，不應該遭到缺席巿長玷汙。」

奧運 觀光 遊民

上一則

俄經濟成長料勝歐元區3倍 「凸顯西方制裁無效」

下一則

便宜羊肉吃到沒？ 澳洲羊太多 農家免費送

延伸閱讀

聯國促遵「奧林匹克休戰」 俄政治批干預

聯國促遵「奧林匹克休戰」 俄政治批干預
迷宮巴黎（下）

迷宮巴黎（下）
足球／西班牙隊加維十字韌帶斷裂 至少休養半年、恐錯過巴黎奧運

足球／西班牙隊加維十字韌帶斷裂 至少休養半年、恐錯過巴黎奧運
未拿到巴黎奧運門票 中國女足主教練水慶霞下課

未拿到巴黎奧運門票 中國女足主教練水慶霞下課

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
法國第一夫人碧姬．馬克宏（中）。（路透）

苦等10年才修成正果…法第一夫人談大25歲師生戀 馬克宏比她長子小3歲

2023-11-20 04:49
以色列軍方釋出士兵15日在加薩西法醫院搜索的影像。(路透)

以軍襲加薩最大醫院 發現遭哈瑪斯綁架人質遺體

2023-11-16 19:05
日本東京電力公司表示，福島第一核電廠內積存的「核處理水」從今年8月開始排放入海後排放量超乎預期，已減少相當於16座貯水槽的貯水量。圖為資料照。(路透)

日本核處理水排海速率超乎預期 已減少16座貯水槽水量

2023-11-19 08:49

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單