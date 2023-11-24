巴黎奧運倒數 巿長稱運輸系統屆時不會到位挨轟

巴黎奧運明年即將舉行，巴黎市長巿長稱運輸系統屆時「不會到位」挨轟。（取材自巴黎奧運官網）

法國巴黎巿長伊達戈表示，巴黎的運輸系統不會及時於2024年奧運 舉辦的時候準備就緒，這項說法引起政敵不滿。

中央社引述法新社報導，巴黎的運輸系統本來就承受沉重壓力，通勤族和觀光 客無不因為車班頻率嚴重過低、過度擁擠又骯髒而怨聲載道。而奧運再過不到一年就要開幕。

伊達戈（Anne Hidalgo）表示，奧運基礎設施屆時將可以使用，但是點出運輸和遊民 問題「不會就緒」。

在運輸方面，她表示，「在日常運輸上會有問題，我們還沒有達到巴黎人需要的舒適和準時。有些地區運輸不會就緒，火車班次將會不夠」。

伊達戈10月對法國的太平洋屬地低調進行官式訪問後，又默默在那個度假天堂添加兩周私人旅程，事情曝光後讓她蒙受壓力，政敵現在更對這位社會主義派巿長進行痛批。

交通部長波恩（Clement Beaune）指控伊達戈不出席商討運輸基礎設施的委員會會議，「伊達戈女士沒有出席、不參加工作會議，卻對其他人有意見。她對公務人員和對巴黎人多麼尊敬啊！」

大巴黎區（Ile-de-France）區長波克瑞斯（Valerie Pecresse）寫道：「我們會準備好。這是一場浩大的集體工作，不應該遭到缺席巿長玷汙。」