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便宜羊肉吃到沒？ 澳洲羊太多 農家免費送

編譯黃淑玲／綜合23日電
澳洲羊隻太多，牧羊農民想免費送，還沒太多地方能收。（ 路透）
澳洲羊隻太多，牧羊農民想免費送，還沒太多地方能收。（ 路透）

由於澳洲「羊口」過剩，導致羊肉價格大跌，促使一些牧場農民撲殺羊隻，或是直接免費送出，不再繼續飼養在牧場裡。

CNBC報導，澳洲肉類畜牧協會（MLA）的資料顯示，羊肉價格過去一年來崩跌70%至每公斤1.23美元。MLA全球供應分析師Tim Jackson說：「澳洲牧羊業過去幾年歷經幾個非常好的產季，羊群數量也增加到7875萬頭，為2007年以來最大數量，。」

維多利亞省、新南威爾斯省這些澳洲主要牧羊區域，近三年來的雨量高於平均，有利牧草生長，促進養殖。澳洲牧羊協會主席Andrew Spencer表示，只要雨下得多，價格又往上走，牧場就想多養一些羊，結果是「羊口」就不斷膨脹。MLA的統計顯示，澳洲羊隻數量預料將從2020年的百年低點，擴增23%。

農業維權團體WAFarmers副總裁Steve McGuire說，農民的獲利能力已大減，可能因為「有羊無市」而須減少牧場裡的羊，雖然農民比較希望能把羊送出、而非撲殺，但能接納免費羊隻的地方一直都不多。

而且，氣象專家預估聖嬰現象將使澳洲未來幾個月持續相對炎熱與乾燥，導致飼料供應減少，牧羊農民因而儘量多把羊隻送往屠宰場、肉品加工廠，但肉品加工廠或屠宰場也沒辦法快速消化這麼多供給。

澳洲是全球羊肉生產與出口大國，當地供過於求正對國內與全球的羊肉批發價格造成下壓。澳洲超市業者Woolworths已宣布，將打八折促銷羊肉產品。

不過，已有部分牧羊農民考慮暫不讓母羊繁殖，一旦幼羊數目減少，市場供需很快就會反轉。

澳洲

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