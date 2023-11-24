我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

感恩節值得慶幸的國際10大事 美國這3事受矚目

編譯湯淑君／綜合23日電
美國總統拜登（右）20日在白宮舉行的儀式中赦免兩隻火雞。今年十件值得慶幸的國際事件發展，讓眾人得享歡樂的感恩節。（美聯社）
美國總統拜登（右）20日在白宮舉行的儀式中赦免兩隻火雞。今年十件值得慶幸的國際事件發展，讓眾人得享歡樂的感恩節。（美聯社）

一年一度的感恩節又來臨，回首2023年，至少有十件美國及國際事件發展值得感恩，若不是這些發展，全球局勢可能更糟糕。

經濟衰退尚未襲美

彭博資訊專欄作家歐瑟士說，值得感恩的第一件事，是美國經濟尚未變得死氣沉沉，年初投資人擔心聯準會（Fed）一連串猛烈升息可能把經濟推入衰退深淵，但這夢魘至今尚未成真。原因不一而足，從消費者仗著疫情期間的儲蓄支出不輟、Fed決策者謹慎行事、到雇主避免裁員，都有助延緩景氣下沉。

央行升息停止

全球央行因應嚴重程度不一的通膨，貨幣政策趨於分歧，但現在央行貨幣政策再度趨於一致，而這一回的利率走向是往下走。德意志銀行分析世界各地81個央行的利率行動發現，今年10月降息的央行數目超越升息的央行，是2021年來首見。彭博經濟學家指出，通膨緩和而衰退風險升高，美、歐、英央行的升息循環可能已結束。整體而言，全球未來一年降息的央行仍可望多過升息的央行。

美元不再勁升

Fed展現「鷹」姿和美國公債殖利率竄升，使追蹤美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）今年意外勁揚。其他國家可能因此遭殃，因為美元融資成本更貴，金融情勢也縮緊了。所幸，最近美國財政部宣布小幅縮減美國長期公債的發行量、引導美元回軟，令人鬆一口氣。

美國政府沒關門

新任眾院議長強生化解了聯邦政府關門恐將抑制成長並重創美國債信評等的疑慮，美國總統拜登已簽署臨時支出法案，讓政府到2024年初都有經費正常運作，儘管政府1月局部關門的風險仍高，至少未來幾周投資人可放心。2024是美國總統大選年，政壇局勢可能詭譎多變；但就眼前而論，局勢大致平靜，協助安撫美國公債市場。

義大利未脫歐

政治光譜屬極右派的義大利總理梅洛妮上台，起初令金融市場不安。義大利長久以來老是牴觸歐元區財政赤字規定，又有背負巨債和銀行體系羸弱的問題，因此歐洲其他國家對梅洛尼執政恐帶領「義大利脫歐」的展望憂心忡忡。但目前為止，最糟情境並未發生。信評機構穆迪日前表示，不會調降義大利債信評等。

減重藥市場大增

抑制食慾的新一代減重藥物大受歡迎，連億萬富豪馬斯克也表示，斷食和減肥藥Wegovy助他鏟肉。這類藥品包括諾和諾德（Novo Nordisk）的Ozempic和Wegovy，以及禮來藥廠（Eli Lilly）的Mounjaro和Zepbound。諾和諾德的美國存託憑證（ADR）今年來漲幅超過50%，禮來年初迄今股價漲幅逾60%。投資人樂觀預期，到2030年，減重藥市場規模可望衝上1000億美元。

中國避開明斯基時刻

中國即使不動產開發商債務危機連環爆，消費者照樣買東西，金融體系也照常運作。從2021年9月大型恒大集團（Evergrande）陷入麻煩以來，擔心中國即將遭遇「明斯基時刻」（Minsky Moment）--債台高築得難以為繼終致崩垮，例如2008年雷曼兄弟破產倒閉。中國當局決定，避免資產市場崩潰比成長最大化更重要。

通膨重返日本

過去30年來，日本陷入通貨緊縮泥淖無法自拔，即使已故前首相安倍晉30年前射出「安倍經濟學」三箭，也未能力挽狂瀾。不過，新冠疫情似乎促成安倍達不到的事：核心通膨率回升到40年來最高水準。

這意味日本終結長年的負利率，日本銀行（央行）也就無需再干預債市，終於能把日銀貨幣政策逐漸導回常軌。

汽油價格回落

近來油價下跌，在大型產油國致力減產、兩場戰爭（俄烏戰爭和加薩戰爭）可能擾亂油市之際，這市況顯得怪異。汽油價格隨之回落，根據Bespoke投資集團的數據，今年從9月勞工節到感恩節，美國汽油價格跌了13.5%，跌幅明顯大於平均值。

新冠變種「Pi」未現跡

兩年前的此時，震撼全球的大新聞是南非發現新冠新變異株，稱為「Omicron」，後來掀起又一波染疫潮。按慣例，「Omicron」之後的下一個字母輪到「Pi」，但至今還沒必要以此命名新的變種。

央行 義大利 升息

上一則

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

延伸閱讀

美國互惠財富、創享家平台 舉辦感恩晚宴

美國互惠財富、創享家平台 舉辦感恩晚宴
謝天謝地 感恩節值得慶幸的國際10件大事

謝天謝地 感恩節值得慶幸的國際10件大事
膽小投資人慎入 研究：股6債4不如本國、外國股票各半

膽小投資人慎入 研究：股6債4不如本國、外國股票各半
謝天謝地 感恩節國際10件大事值得慶幸

謝天謝地 感恩節國際10件大事值得慶幸

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
法國第一夫人碧姬．馬克宏（中）。（路透）

苦等10年才修成正果…法第一夫人談大25歲師生戀 馬克宏比她長子小3歲

2023-11-20 04:49
以色列軍方釋出士兵15日在加薩西法醫院搜索的影像。(路透)

以軍襲加薩最大醫院 發現遭哈瑪斯綁架人質遺體

2023-11-16 19:05
日本東京電力公司表示，福島第一核電廠內積存的「核處理水」從今年8月開始排放入海後排放量超乎預期，已減少相當於16座貯水槽的貯水量。圖為資料照。(路透)

日本核處理水排海速率超乎預期 已減少16座貯水槽水量

2023-11-19 08:49

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單