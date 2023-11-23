美菲南海聯合巡航 解放軍南部戰區：菲破壞南海和平穩定

菲律賓總統小馬可仕（右）17日才在舊金山與中國國家主席習近平交談，但雙方的南海爭議持續，共軍強調菲律賓破壞南海和平穩定。（取材自菲律賓總統府官網）

美國與菲律賓近日在南海舉行聯合空中與海上巡航，解放軍 南部戰區發言人表示，菲律賓拉攏域外勢力攪局滋事，破壞地區和平穩定，違反「南海各方行為宣言精神」。

解放軍南部戰區發言人田軍里23日下午發表談話指出，11月21日以來，南部戰區海軍運城艦位南海海域進行例行巡航。「期間，菲律賓拉攏域外勢力位南海巡航、攪局滋事，並進行炒作，破壞地區和平穩定，違背《南海各方行為宣言》精神」。

他強調，解放軍南部戰區部隊保持高度警惕，「堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，堅決維護南海地區和平穩定」。

此前，菲律賓總統府才於近日公布菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）17日在舊金山 出席APEC峰會期間與中國國家主席習近平在場邊交談情況，小馬可仕強調，兩人一致認為，雙方在南海以及與中國之間存在的問題不應該成為雙方關係的決定性因素。「我們需要繼續溝通，找到避免此類事件發生的方法」。不過中國迄未有官方說法。

而據路透報導，菲律賓外交部16日表示，菲國在南海的本國領土執行補給任務，不須事先通知北京 ，這些補給行動，包括「維護」一艘擱淺的海軍艦艇，「都是合法的行為」。