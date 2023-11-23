謝天謝地 感恩節國際10件大事值得慶幸

美國總統拜登（右）20日在白宮舉行的儀式中赦免兩隻火雞。今年十件值得慶幸的國際事件發展，讓眾人得享歡樂的感恩節。（美聯社）

一年一度的感恩節又來臨，回首2023年，至少有十件美國及國際事件發展值得感恩，若不是這些發展，全球局勢可能更糟糕。

一、經濟衰退尚未襲擊美國

彭博資訊專欄作家歐瑟士說，值得感恩的第一件事，是美國經濟尚未變得死氣沈沈，年初投資人擔心聯準會（Fed）一連串猛烈升息可能把經濟推入衰退深淵，但這夢魘至今尚未成真。原因不一而足，從消費者仗著疫情期間的儲蓄支出不輟、Fed決策者謹慎行事、到雇主避免裁員，都有助延緩景氣下沉。

一些經濟學家和許多華爾街人士認為，美國應可避免衰退，但認為景氣沉淪恐怕已經展開的也大有人在。華爾街著名大空頭、法興全球策略師Albert Edwards就警告，卡車貨運等物流業今年聘僱人數陡降，以及服務業臨時雇員人數也明顯滑落，是指向2024年經濟衰退的兩個領先指標。

無論如何，至少目前為止衰退還沒影，是值得感恩的驚喜。

全球央行因應嚴重程度不一的通膨，貨幣政策趨於分歧，但現在央行貨幣政策再度趨於一致，而這一回的利率走向是往下走。德意志銀行分析世界各地81個央行的利率行動發現，今年10月降息的央行數目超越升息的央行，是2021年來首見。

德銀策略師萊德寫道：「降息動能慢慢增強，但大主題是全球央行（利率）行動大幅降低。現在的問題是，今後會是『更高、更久』，還是會見到一波大規模的全球寬鬆循環？我的看法是，除非美國遭遇衰退，否則難以見到短期出現一波大幅寬鬆循環。」

彭博經濟學家指出，通膨緩和而衰退風險升高，美、歐、英央行的升息循環可能已結束。當然也有例外，例如土耳其和阿根廷央行仍在費力壓制極高的物價上漲壓力。但整體而言，全球正進入新階段：通膨已大致受控，未來一年，降息的央行仍可望多過升息的央行。

三、美元不再勁升

Fed展現「鷹」姿和美國公債殖利率 竄升，使追蹤美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）今年意外勁揚。其他國家可能因此遭殃，因為美元融資成本更貴，金融情勢也縮緊了。所幸，最近美國財政部宣布小幅縮減美國長期公債的發行量、引導美元回軟，令人鬆一口氣，美元指數如今跌破200日移動均線，日圓兌美元匯率也回升到150：1價位以上。中國人民幣走勢也轉強。這是許多人樂見的發展。

四、美國政府未關門

新任眾院議長強生化解了聯邦政府關門恐將抑制成長並重創美國債信評等的疑慮，美國總統拜登已簽署臨時支出法案，讓政府到2024年初都有經費正常運作，儘管政府1月局部關門的風險仍高，至少未來幾周投資人可放心。2024是美國總統大選年，政壇局勢可能詭譎多變；但就眼前而論，局勢大致平靜，協助安撫美國公債市場。

五、梅洛尼掌舵的義大利 未翻船

政治光譜屬極右派的義大利總理梅洛妮上台，起初令金融市場止安。義大利經濟成長遲緩，長久以來老是牴觸歐元區財政赤字規定，又有背負巨債和銀行體系羸弱的問題，因此歐洲其他國家對梅洛尼執政恐帶領「義大利脫歐」的展望憂心忡忡。

但目前為止，最糟情境並未發生。自從她掌權以來，義大利10年期公債（BTP）殖利率與德國10年期公債的利差--衡量國家風險的重要指標--已大幅下降。信評機構穆迪日前表示，不會調降義大利債信評等。

六、減重藥真的有效！

抑制食慾的新一代減重藥物大受歡迎，連億萬富豪馬斯克也表示，斷食和減肥藥Wegovy助他鏟肉。這類藥品包括諾和諾德（Novo Nordisk）的Ozempic和Wegovy，以及禮來藥廠（Eli Lilly）的Mounjaro和Zepbound。

諾和諾德的美國存託憑證（ADR）今年來漲幅超過50%，禮來年初迄今股價漲幅逾60%。投資人樂觀預期，到2030年，減重藥市場規模可望衝上1,000億美元。

七、中國避開明斯基時刻

中國經濟成長不如以往，疫後重啟的復甦步調令人失望。然而，即使不動產開發商債務危機連環爆，中國消費者照樣買東西，金融體系也照常運作。從2021年9月大型恒大集團（Evergrande）陷入麻煩以來，擔心中國即將遭遇「明斯基時刻」（Minsky Moment）--債台高築得難以為繼終致崩垮，例如2008年雷曼兄弟破產倒閉。中國當局決定，避免資產市場崩潰比成長最大化更重要。

八、通膨重返日本

過去30年來，日本陷入通貨緊縮泥淖無法自拔，即使已故前首相安倍晉三十年前射出「安倍經濟學」三箭，也未能力挽狂瀾。不過，新冠肺炎疫情似乎促成安倍達不到的事：核心通膨率回升到40年來最高水準。

通常，通膨不是令人感謝之事；但在日本，這意味終結長年的負利率，日本銀行（央行）也就無需再干預債市，終於能把日銀貨幣政策逐漸導回常軌。

九、汽油價格回落

近來油價下跌，在大型產油國致力減產、兩場戰爭（俄烏戰爭和加薩戰爭）可能擾亂油市之際，這市況顯得怪異。汽油價格隨之回落，根據Bespoke投資集團的數據，今年從9月勞工節到感恩節，美國汽油價格跌了13.5%，跌幅明顯大於平均值。

在許多國家，汽油價格下跌對需要購油的人來說相當於減稅。

十、新冠變種「Pi」未現跡

兩年前的此時，震撼全球的大新聞是南非發現新冠肺炎新變異株，稱為「Omicron」，後來掀起又一波染疫潮，並且讓大半個中國的經濟活動停擺。按慣例，新變種病毒是按順序以希臘字母命名，「Omicron」之後的下一個字母輪到「Pi」，但至今還沒必要以此命名新的變種。這當然是值得全世界感恩的事，但願就到「Omicron」為止。