「阿根廷川普」促英歸還福克蘭群島

阿根廷新總統米雷伊誓言用外交手段，奪回福克蘭群島；圖為福克蘭群島的阿根廷軍人公墓。（新華社）

有「阿根廷川普」之稱的米雷伊（Javier Milei）在當選阿根廷總統後，宣稱阿根廷擁有福克蘭群島主權，誓言透過外交途徑奪回該群島，而且「毫無商量餘地」；英國強硬回應表示，福島主權問題早已解決，英國將繼續維護島民的自決權。

綜合媒體報導，米雷伊作風激進、時有爭議言論，他在競選期間曾表示，「馬維納斯群島（阿根廷對福克蘭群島的稱呼）當然是阿根廷的，我們曾經輸掉一場戰爭，現在必須以外交途徑收回島嶼」。他建議英國應該像1997年將香港 交還中國一樣，把福克蘭群島還給阿根廷。

福克蘭群島位於大西洋西南部，距離阿根廷本土約480公里，其擁有自治權，英國負責其國防和外交事務。法國、英國、西班牙和阿根廷都曾在島上設立定居點。英國於1833年重申擁有群島主權，1982年阿根廷派兵入侵群島，兩國就主權問題發起福克蘭戰爭，英國以勝利告終，但阿根廷同樣宣稱擁有該群島主權。

福克蘭群島曾於2013年舉辦公投 ，結果以99.8％的壓倒性比率同意繼續做為英國的海外領地。

米雷伊在接受阿根廷「民族報」訪問時表示，「現在我們必須看看如何讓它們回歸。很明顯，戰爭不是解決辦法。我們的建議是朝著一個像英國和中國在香港問題上那樣的解決方案前進，在這種情況下，生活在島上的人們的態度不能被忽視。」

長久以來，阿根廷一直沒有放棄對馬島（福克蘭群島）主權的要求，英國則拒絕與阿根廷談判。英阿雙方對馬島及其東面的「南喬治亞島」和「南桑威奇群島」的主權歸屬均存在爭議，並且都聲稱對部分南極地區享有「領土主權」。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人指出，「英國對福克蘭群島、南喬治亞群島和南桑威奇群島的主權毫無疑問。」

英國國防大臣沙普斯21日也在社交平台X上表態稱，福克蘭群島屬於英國「不容談判且不可否認」，「99.8%的島民投票 支持留在英國，我們將永遠捍衛他們的自決權和英國的主權。」