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想捧鐵飯碗…數千人爭搶當兵 剛果37死140傷

編譯盧思綸／綜合22日電
剛果20日晚間，首都布拉薩市募兵活動發生踩踏，造成至少37人死亡、140多人受傷。（取自X平台）
剛果20日晚間，首都布拉薩市募兵活動發生踩踏，造成至少37人死亡、140多人受傷。（取自X平台）

剛果當地時間20日晚間10時左右，首都布拉薩市（Brazzaville）募兵活動發生踩踏，造成至少37人死亡、140多人受傷，當局緊急喊卡並在內政部長指示下成立應對小組。

路透報導，剛果軍方14日宣布招募1500名年齡介於18歲至25歲青年加入陸軍，每天吸引多達700人前往奧納諾（Ornano）體育場報名，而20日正是截止日，據悉當天有數千人聚集在體育場外。

當地民眾目擊大批人潮試圖強行擠入大門，據信因而引發推擠踩踏；檢方表示已展開調查釐清事故起因。

社群媒體流傳數十名受傷的年輕人或坐或躺在籃球場地板。

剛果首都青年失業率高達42%，不少年輕人視從軍為少數的鐵飯碗。

社群媒體 內政部

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