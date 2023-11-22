困崩塌隧道10天 印度41工人首現鏡頭前

印度隧道崩塌第十天，受困在隧道的工人首度透過內視鏡攝影機，現身鏡頭前。(視頻截圖)

印度 北部隧道坍塌意外進入第10天，41名工人被困在隧道中，在其他工人試著開闢新通道來營救他們之際，今天外界首次透過鏡頭看到他們的樣子。

一條在北阿坎德省（Uttarakhand）烏塔卡西縣（Uttarkashi）修建中的隧道，12日發生坍塌意外，41名工人受困，連日來透過一條水管取得氧氣、乾糧以及抗焦慮藥物。

救援大隊昨天成功貫通一支新的圓管，直徑達6英呎，可輸送更多食物給受困工人，今天並利用這條圓管伸入內視鏡，查看工人的情況。

畫面中可以看見那些人臉上有濃密的鬍鬚，看起來疲憊且焦慮，他們盯著救難人員利用傳送空氣、食物、水的軟管送進來的內視鏡攝影機。救難人員對困在裡面、戴著頭盔的工人們說：「我們會把你們安全救出來的，不要擔心。」影片也讓受困工人的家屬安心不少。

隧道坍塌後，挖土機不斷從正在施工的隧道中清出數噸的泥土、混凝土、碎石。但救援工作進度緩慢，由於碎片還在掉落及關鍵的重型鑽孔機反覆故障，讓情況變得複雜，空軍也不得不兩度空運新的裝備。

北阿坎德省首席部長達米（Pushkar Singh Dhami）在聲明中說：「所有的工人都全然的安全，我們正竭盡所能盡快把他們安全地救出。」

救援大隊制定出「五管齊下」的救援計畫，除了入口側之外，也嘗試從隧道上方、隧道兩側以及出口側同步鑽孔。

但由於山路狹窄難行，造成鑽孔機械運送困難，工程隊正在加速擴寬道路，可能尚需數天的時間才能救出受困工人。