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困崩塌隧道10天 印度41工人首現鏡頭前

編譯中心╱綜合21日電
印度隧道崩塌第十天，受困在隧道的工人首度透過內視鏡攝影機，現身鏡頭前。(視頻截圖)
印度隧道崩塌第十天，受困在隧道的工人首度透過內視鏡攝影機，現身鏡頭前。(視頻截圖)

印度北部隧道坍塌意外進入第10天，41名工人被困在隧道中，在其他工人試著開闢新通道來營救他們之際，今天外界首次透過鏡頭看到他們的樣子。

一條在北阿坎德省（Uttarakhand）烏塔卡西縣（Uttarkashi）修建中的隧道，12日發生坍塌意外，41名工人受困，連日來透過一條水管取得氧氣、乾糧以及抗焦慮藥物。

救援大隊昨天成功貫通一支新的圓管，直徑達6英呎，可輸送更多食物給受困工人，今天並利用這條圓管伸入內視鏡，查看工人的情況。

畫面中可以看見那些人臉上有濃密的鬍鬚，看起來疲憊且焦慮，他們盯著救難人員利用傳送空氣、食物、水的軟管送進來的內視鏡攝影機。救難人員對困在裡面、戴著頭盔的工人們說：「我們會把你們安全救出來的，不要擔心。」影片也讓受困工人的家屬安心不少。

隧道坍塌後，挖土機不斷從正在施工的隧道中清出數噸的泥土、混凝土、碎石。但救援工作進度緩慢，由於碎片還在掉落及關鍵的重型鑽孔機反覆故障，讓情況變得複雜，空軍也不得不兩度空運新的裝備。

北阿坎德省首席部長達米（Pushkar Singh Dhami）在聲明中說：「所有的工人都全然的安全，我們正竭盡所能盡快把他們安全地救出。」

救援大隊制定出「五管齊下」的救援計畫，除了入口側之外，也嘗試從隧道上方、隧道兩側以及出口側同步鑽孔。

但由於山路狹窄難行，造成鑽孔機械運送困難，工程隊正在加速擴寬道路，可能尚需數天的時間才能救出受困工人。

達米表示，他已經與印度總理莫迪談過那些人的狀況，並稱莫迪表示，救出工人必須是他們的「首要考量」。

41名印度工人被困在崩塌的公路隧道中長達10天。(路透)
41名印度工人被困在崩塌的公路隧道中長達10天。(路透)

印度

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