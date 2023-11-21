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印度澳洲2加2對話 籲遵守國際法劍指中國

中央社／新德里21日專電
印度與澳洲20日舉行2加2部長級對話，左起為澳洲外交部長黃英賢及防長馬勒斯、印度防長辛赫及外交部長蘇杰生。（圖取自twitter.com/RichardMarlesMP）
印度與澳洲20日舉行2加2部長級對話，左起為澳洲外交部長黃英賢及防長馬勒斯、印度防長辛赫及外交部長蘇杰生。（圖取自twitter.com/RichardMarlesMP）

印度澳洲昨天舉行2加2部長級對話，今天深夜發布聯合聲明，重申區域和平與穩定的重要性，呼籲相關國家遵守國際法，勿以武力或恫嚇手段，企圖單方面改變現狀。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、國防部長辛赫（Rajnath Singh），20日與來訪的澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）及國防部長馬勒斯（Richard Marles），舉行了第2屆印澳2加2部長級對話（India-Australia 2+2 Ministerial Dialogue）。

根據印度外交部今天深夜發布的聯合聲明，雙方部長援引據聯合國海洋法公約（UNCLOS），強調自由航行與飛越權的重要性，包括在東海與南海。

部長們也表示，各國有必要採取安全且專業的行為，確保區域的和平與穩定，強調應依國際法以和平方式解決爭議，勿使用武力或恫嚇手段，企圖單方面改變現狀。

聯合聲明也對具爭議海上地物的軍事化、危險運用海巡及民兵船隻、干預他國沿岸資源開發等行為，表達嚴重關切，呼籲「南海行為準則」（Code of Conduct）儘快生效。

雖然部長們沒有點名任何國家，但相關文字顯然是針對中國。

另一方面，蘇杰生今天也與黃英賢舉行了「印澳外長架構對話」（India-Australia Foreign Ministers' Framework Dialogue），並在會後召開記者會。

蘇杰生在記者會上表示，印澳關係正在成長與深化，具體事例包括印澳經濟合作協定生效、兩國最近舉辦首屆峰會及總理互訪、相互增設領事館、簽署勞工流通協定等。

他重申，兩國作為四方安全對話（Quad）的成員，將依據UNCLOS共同維護印度太平洋地區的自由、開放、包容、繁榮與法治，支持航行自由，尊重所有國家的主權與領土完整。

黃英賢也在記者上說，澳洲與印度願與其他國家合作，打造及維持一個和平、穩定、繁榮、以及主權受尊重的印太地區，強調「戰略平衡」（strategic equilibrium）對區內所有國家都有利。

在全球性議題上，兩人也談到以哈衝突。蘇杰生重申「兩國模式」是衝突的唯一解方，黃英賢則呼籲哈瑪斯（Hamas）釋放手中人質，以色列遵守國際法，保護平民。

面對有關澳洲與中國關係的提問，黃英賢回應，澳洲瞭解中國在全球的地位與重要性，澳洲會依據國家利益與中國接觸，與中國「在可合作的領域合作，必須表達異議時表達異議。」

澳洲 印度 國防部

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