印度澳洲2加2對話 籲遵守國際法劍指中國

印度 與澳洲 昨天舉行2加2部長級對話,今天深夜發布聯合聲明,重申區域和平與穩定的重要性,呼籲相關國家遵守國際法,勿以武力或恫嚇手段,企圖單方面改變現狀。

印度外交部長蘇杰生(Subrahmanyam Jaishankar)、國防部 長辛赫(Rajnath Singh),20日與來訪的澳洲外交部長黃英賢(Penny Wong)及國防部長馬勒斯(Richard Marles),舉行了第2屆印澳2加2部長級對話(India-Australia 2+2 Ministerial Dialogue)。

