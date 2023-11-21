美菲展開南海聯合海空巡航 馬可仕：增進協同作戰力

菲律賓總統馬可仕19日在夏威夷發表談話，指出南海局勢已更為險峻。（美聯社）

路透引述菲律賓總統馬可仕報導，美國與菲律賓21日在南海展開海上和空中聯合巡航。菲國北呂宋軍區軍官卡布紹（Eugene Cabusao）指出，巡航地點為菲國最北端的雅米島（Mavulis）附近外海，該島距離台灣約100公里。

馬可仕在社群媒體 X上將此稱為「重大新措施」，印證美菲兩國軍方在執行海空巡航上，增進協同作戰能力的承諾。美菲為締結共同防禦條約的盟友，今年兩國關係迅速升溫，菲方已決定向美軍開放更多菲軍基地，其中部分基地接近台灣。

馬可仕近日剛訪美回國。鑑於中國軍方逐漸近逼菲國領土沿岸，馬可仕在夏威夷一場論壇上表示，南海局勢變得比以往更險峻。

路透引述菲國軍方聲明，這次美菲海空聯合巡航會在菲國北方巴丹群島外海地區開始，將朝西前往南海；菲國將派遣3艘海軍軍艦、2架FA-50輕型戰機和一架A-29B超級巨嘴鳥輕型攻擊機，美國會出動一艘濱海戰鬥艦、一架P9-A海上巡邏偵察機。

報導認為，美菲巡航可能令北京 不滿。中方已警告菲國應避免和美國從事可能引發區域緊張的活動。北京駐馬尼拉大使館 未立即回覆路透針對該巡航演訓的置評請求。

馬可仕今年提升美菲關係，但和北京關係惡化，近期中菲船隻屢在南海主權爭議地區對峙，使兩國外交措辭升級，引發衝突升溫疑慮。