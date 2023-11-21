逃稅1450萬歐元 夏奇拉與西班牙達協議付這金額

流行音樂天后夏奇拉。(美聯社)

流行音樂天后夏奇拉（Shakira）在西班牙巴塞隆納法庭出庭，被控在2012至2014年間逃漏稅1450萬歐元(約1594萬美元)。英國BBC報導，夏奇拉在審判即將開始之際和西國檢方達成協議，支付750萬元(約825萬美元)罰款。

如果罪名成立，西國檢方原想求處監禁夏奇拉8年，並罰款2380萬歐元(約2616萬美元)。夏奇拉一再否認有任何不當行為，並稱「以子女最大利益為重」，達成協議。夏奇拉原本拒絕檢方提議，反而選擇接受審判。

她在一份長篇聲明中提到，「儘管我決心在審判捍衛自己的清白，我的律師會相信法院會做出對我有利的判決。但我最終已決定以子女最大利益為重，解決問題。我的子女不希望看到他們的母親在這場鬥爭中犧牲自己個人幸福」。

檢方表示，夏奇拉每年有一半以上時間在西班牙度過，因此必須向西國納稅。檢方還說，夏奇拉2012年5月在巴塞隆納購買的房產是自用住宅。西國法律規定，在該國居住超過六個月的人就會被視為稅務居民。但夏奇拉的律師說，夏奇拉2012至2014年收入大部分來自國際巡演，她大部分時間都不住在西國。

現年46歲的夏奇拉和西班牙足球 明星西甲巴塞隆納隊後衛比克（Gerard Pique）公開戀情後，2011年搬到西班牙定居。兩人同居11年並育有2子，去年6月分手。夏奇拉之後搬到美國佛州邁阿密。

夏奇拉告訴「ELLE」雜誌：「西國稅務機關眼見我與一名西國公民交往，就開始垂涎。他們顯然無論如何都想追討那筆錢。」

除了夏奇拉，葡萄牙足球巨星「C羅 」羅納度、阿根廷傳奇球王梅西 和巴西裔西班牙球員柯斯塔（Diego Costa）等名人都曾遭西國當局指控逃漏稅。他們全都選擇和解並支付巨額罰款。