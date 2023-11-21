我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夫妻當眾3P Taco Bell洛杉磯門市爆關門開性愛趴

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

逃稅1450萬歐元 夏奇拉與西班牙達協議付這金額

編譯羅方妤╱綜合20日電
流行音樂天后夏奇拉。(美聯社)
流行音樂天后夏奇拉。(美聯社)

流行音樂天后夏奇拉（Shakira）在西班牙巴塞隆納法庭出庭，被控在2012至2014年間逃漏稅1450萬歐元(約1594萬美元)。英國BBC報導，夏奇拉在審判即將開始之際和西國檢方達成協議，支付750萬元(約825萬美元)罰款。

如果罪名成立，西國檢方原想求處監禁夏奇拉8年，並罰款2380萬歐元(約2616萬美元)。夏奇拉一再否認有任何不當行為，並稱「以子女最大利益為重」，達成協議。夏奇拉原本拒絕檢方提議，反而選擇接受審判。

她在一份長篇聲明中提到，「儘管我決心在審判捍衛自己的清白，我的律師會相信法院會做出對我有利的判決。但我最終已決定以子女最大利益為重，解決問題。我的子女不希望看到他們的母親在這場鬥爭中犧牲自己個人幸福」。

檢方表示，夏奇拉每年有一半以上時間在西班牙度過，因此必須向西國納稅。檢方還說，夏奇拉2012年5月在巴塞隆納購買的房產是自用住宅。西國法律規定，在該國居住超過六個月的人就會被視為稅務居民。但夏奇拉的律師說，夏奇拉2012至2014年收入大部分來自國際巡演，她大部分時間都不住在西國。

現年46歲的夏奇拉和西班牙足球明星西甲巴塞隆納隊後衛比克（Gerard Pique）公開戀情後，2011年搬到西班牙定居。兩人同居11年並育有2子，去年6月分手。夏奇拉之後搬到美國佛州邁阿密。

夏奇拉告訴「ELLE」雜誌：「西國稅務機關眼見我與一名西國公民交往，就開始垂涎。他們顯然無論如何都想追討那筆錢。」

除了夏奇拉，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度、阿根廷傳奇球王梅西和巴西裔西班牙球員柯斯塔（Diego Costa）等名人都曾遭西國當局指控逃漏稅。他們全都選擇和解並支付巨額罰款。

足球 C羅 梅西

上一則

全球最富1%人口碳排量 與最窮2/3人相當

下一則

義大利300黑手黨面臨宣判 創審判紀錄

延伸閱讀

降低膽固醇 這個營養成份特別有幫助

降低膽固醇 這個營養成份特別有幫助
拉丁天后夏奇拉達成認罪協議 為逃漏稅支付794萬美元

拉丁天后夏奇拉達成認罪協議 為逃漏稅支付794萬美元
南韓「頂流明星」被爆逃稅上億 網狂猜就是張東健妻子

南韓「頂流明星」被爆逃稅上億 網狂猜就是張東健妻子
不滿特赦獨派 馬德里17萬人上街 同類示威規模最大

不滿特赦獨派 馬德里17萬人上街 同類示威規模最大

熱門新聞

貝內特說自己誤點了要價7萬元的調酒，讓丈夫氣到丟包她。(擷自TikTok)

酒吧誤點7萬元調酒付不出錢 丈夫竟直接「丟包她」離開

2023-11-15 18:51
美國福音歌手史托姆近日因為無視空服員停止在機上唱歌的要求，差一點被趕下她搭乘的達美航空航班。（照片翻攝：TMZ / IG@bobbi_storm）

空服員頭痛…美歌手稱「我在Billboards榜上」搭機想獻唱 險被趕下飛機

2023-11-15 03:54
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
遭哈瑪斯在加薩俘虜的女兵馬仙諾（左）已喪命，右為馬仙諾的母親。（截自X平台）

哈瑪斯影片稱女兵人質命喪空襲 以色列軍方證實死訊

2023-11-14 11:56
瑞典環保少女童貝里(左)在氣候遊行時支持巴勒斯坦，被男子打斷。(美聯社)

瑞典環保少女挺巴勒斯坦 男子衝上台抗議：別談政治

2023-11-13 11:44
卡布里茲跟女兒都一致認為嫁給有錢人很重要。示意圖。（取材自unsplash）

逼女當學霸攀有錢人 英國虎媽窮怕了：衣櫃沒名牌別嫁

2023-11-13 01:00

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮