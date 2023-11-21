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全球最富1%人口碳排量 與最窮2/3人相當

編譯中心╱綜合20日電
「國際樂施會」報告分析全球最富1%人口，碳排放與三分之二人口相當，圖為示意圖。（取材自Shutterstock）
「國際樂施會」報告分析全球最富1%人口，碳排放與三分之二人口相當，圖為示意圖。（取材自Shutterstock）

非營利組織「國際樂施會」（Oxfam International）昨天公布報告，全球最富裕的1%人口製造的碳排放量，與全球最貧困三分知二人口（即50億人）的碳排總量相當。

中央社引述法新社報導，報告共同作者勞森（Max Lawson）表示，儘管對抗氣候危機是所有人的共同挑戰，但並非每個人都該擔負相同責任，因此政府的政策必須做出相應調整。

全球領導人月底將在杜拜登場的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）舉行氣候會談。人們愈來愈擔心，將長期升溫控制在攝氏1.5度(華氏34.7度)之內，可能很快就無法達成了。

這項研究的其中一項重要發現是，全球最富有的1%人口（即7700萬人），消費碳排量占全球總排放量的16%，與全球收入最低66%的人口（即51.1億人）排放的比例相當。

在法國，最富有的1%人口，1年內的碳排量，相當於最貧窮50%人口10年的碳排量。排除與投資相關的碳排，身價億萬的酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）創辦人、法國首富阿爾諾（Bernard Arnault）的碳足跡，是一般法國人的1270倍。

勞森說：「除非政府制訂漸進式氣候政策，即碳排量最多的得被要求做出最大的犧牲，否則我們永遠不會在這方面有良好的政策。」

舉例來說，這些措施可能包括對每年飛行10次以上的人徵稅，或者對非綠色投資課徵的稅率，要遠高於對綠色投資所課的稅。

儘管目前的報告僅關注與個人消費相關的碳排，但報告發現「超級富豪個人消費產生的碳排，與其投資的公司產生的碳排相比是小巫見大巫」。

國際樂施會先前的研究顯示，有錢人投資具汙染性產業的比例，也與任何特定投資者不盡相同，因為億萬富豪投資具汙染性產業的可能性，是史坦普500指數平均值的兩倍。

投資 拜登 史坦普500

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