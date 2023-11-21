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內唐亞胡首次承認：以色列恐失國際支持

編譯中心╱綜合20日電
面對沉重的國際壓力，以色列總理內唐亞胡首次坦承可能會失去國際社會的支持。(美聯社)
面對沉重的國際壓力，以色列總理內唐亞胡首次坦承可能會失去國際社會的支持。(美聯社)

儘管以色列總理內唐亞胡表示，以軍在加薩的行動會持續至哈馬斯被推翻及所有人質獲釋，但他也首次承認，以色列面對沉重的國際壓力，有可能會失去國際社會的支持。

他18日表示，允許向人道援助進入加薩，對於繼續對抗哈馬斯至關重要：「因為如果沒人道主義援助（進入加薩），即使是我們最好的朋友也很難長期支持我們，這會令我們難以完成這場戰爭。」

土耳其外交部長菲丹表示，土耳其不排除與以色列斷交或採取「外交以外」手段的可能性，但這些選擇都需要與阿拉伯和伊斯蘭國家站統一立場。

彭博資訊報導，一艘日本承租、以色列富商擁有的貨輪「Galaxy Leader」號，在紅海遭到伊朗支持的葉門叛軍組織「青年運動」（Huthi）挾持，引發以哈戰爭可能導致中東地區航運中斷的疑慮，這令歐洲天然氣20日應聲大漲。

日本郵船19日表示，目前不清楚船隻去向，船上共有25名船員，並未裝載任何貨物。該船屬於以色列富商溫加（Rami Ungar）的Ray航運集團旗下部門所有。

青年運動同日表示，他們已占領一艘以色列輪船，並將該船停靠在葉門海岸；該組織並揚言將繼續鎖定以國船隻，直到對哈瑪斯的軍事行動結束為止。

伊朗否認涉入這起挾持事件。以色列總理內唐亞胡辦公室則對此事發出譴責。

這起事件引起各界對中東這條全球數一數二忙碌航線的擔憂，導致歐洲天然氣價格躍漲。歐洲指標的荷蘭最近月天然氣期貨20日一度大漲6.9%，至每千度（MWh）48.165歐元（約52.61美元）。

雖然歐洲已透過填滿儲存站、和充足的液化天然氣進口，來準備迎接冬季，但中東的緊張局勢升級仍可能威脅到其脆弱的供應平衡。在去年因俄羅斯停供天然氣而引發能源危機後，歐洲的能源供應平衡就一直脆弱不堪。

彭博行業研究分析師表示，雖然先前以哈衝突的影響，已縮小到只有以色列港口塞港，但這起發生在紅海的事件，代表了在更廣泛地區「緊張大幅升級」。

中央社引述法新社報導，克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭明天會參加討論以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」戰爭的「金磚五國」視訊峰會。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）將主持這次會議，盼能為持續逾六周的以哈戰爭擬定共同因應之道。

日本的承租貨輪「Galaxy Leader」號在紅海遭到葉門叛軍組織「青年運動」...
日本的承租貨輪「Galaxy Leader」號在紅海遭到葉門叛軍組織「青年運動」挾持。圖為檔案照片。(路透)

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