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親美、極右米雷伊 當選阿根廷總統

編譯中心╱綜合20日電
極右派米雷伊當選阿根廷總統，他主張全國「美元化」，將影響阿根廷的政治和經濟路線。(取材自臉書)
極右派米雷伊當選阿根廷總統，他主張全國「美元化」，將影響阿根廷的政治和經濟路線。(取材自臉書)

阿根廷19日舉行總統決選，右翼自由主義經濟學者米雷伊（Javier Milei）獲勝，將在12月10日就職，任期4年。米雷伊提出廢除央行等爭議政策，常被和美國前總統川普與「巴西川普」、巴西前總統波索納洛相提並論。紐約時報報導，這意味著飽受經濟危機所苦的阿根廷選擇「向右轉」，以及全球極右翼勢力不衰。

53歲米雷伊自稱是無政府資本主義者，他19日以55.7%得票率，大勝中間偏左現任經濟部長馬沙的44.3%。在全國24省，米雷伊席捲21省，計票尚未結束馬沙就已承認敗選。

米雷伊勝選將影響阿根廷的政治和經濟路線，並可能牽連穀物、鋰礦和碳氫化合物貿易。米雷大力批評中國和巴西，稱他反對與共產黨打交道、將強化與美國關係。

儘管如此，美國國務卿布林肯已表示，期待與米雷伊合作；中國外交部發言人毛寧說，願和阿方一起延續兩國友好；美國前總統川普同樣向米雷伊表示祝賀，並稱這位自由主義者「將使阿根廷再次偉大」。

米雷伊從政僅2年，是阿根廷史上第一個未曾當過省長的總統。他主張必須採取「休克療法」重建經濟與國家治理，包括關閉央行、放棄披索改用美元為官方貨幣、削減支出，將政府部會從18個砍到8個。這些恐帶來痛苦的改革，引起憤怒選民的共鳴，但也引起其他人憂心緊縮政策。

如果美元化政策成真，阿根廷將進入一個未知領域，因為從未有過一個像阿根廷這種規模的國家，將自己的貨幣政策交在美國決策者的手中。雖然之前已有厄瓜多和薩爾瓦多先後實施經濟美元化。

倫敦凱投宏觀公司首席經濟學家傑克森認為，中國雖是阿根廷鋰及大豆等商品主要買家，米雷伊當選可能代表阿根廷這個美洲第三大經濟體將從中國靠向西方世界。

紐時引述政治分析家報導，米雷伊當選反映出阿根廷民心思變，而非選民認同極右翼。阿根廷年通膨率逼近150%，居全球第3；貧窮率達4成；2020年4月新冠疫情蔓延至阿根廷前，80阿根廷披索可兌1美元，如今已重貶到近1000比1。

米雷伊擔任黨魁、創黨僅兩年多的自由進步黨在72席參議院只有7席，在257席眾議院也僅38席。各界好奇他未來要如何實現其選舉支票。

阿根廷總統當選人米雷伊(右)19日在布宜諾斯艾利斯發表勝選談話後，與支持者握手致...
阿根廷總統當選人米雷伊(右)19日在布宜諾斯艾利斯發表勝選談話後，與支持者握手致意。(歐新社)

川普 巴西 央行

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