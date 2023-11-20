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美國擬向日本、南韓軍售飛彈 北韓斥：恐引發新一輪軍備競賽

中央社／首爾20日綜合外電報導
日本計劃向美國採購400枚戰斧巡弋飛彈，這是日本自二戰以來規模最大軍事建設的一環。美國最近也宣布批准可向南韓出售響尾蛇飛彈與標準六型（SM-6）Block I飛彈。圖為美國海軍蒙特利號飛彈巡洋艦發射戰斧巡弋飛彈。（路透資料照）
日本計劃向美國採購400枚戰斧巡弋飛彈，這是日本自二戰以來規模最大軍事建設的一環。美國最近也宣布批准可向南韓出售響尾蛇飛彈與標準六型（SM-6）Block I飛彈。圖為美國海軍蒙特利號飛彈巡洋艦發射戰斧巡弋飛彈。（路透資料照）

北韓國營媒體報導，北韓今天批評美國可能向日本與南韓出售飛彈，斥責這項危險舉動將會升高區域的緊張情勢，並引發新一輪軍備競賽。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓國防部發布聲明說，平壤當局將加強採取行動建立嚇阻力，因應由美國與其盟國引起的區域不穩定局勢。

路透報導，日本計劃向美國採購400枚戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈，這是日本自二戰以來規模最大軍事建設的一環。五角大廈17日表示，美國國務院已批准這項潛在的軍售案，總額達23.5億美元。

美國最近也宣布批准可向南韓出售響尾蛇（Sidewinder）飛彈與標準六型（SM-6）Block I飛彈。

北韓在聲明中說：「我們警告，美國從任意的軍售案獲利愈多，為安全危機付出的代價就愈多。」

北韓正在準備發射一枚間諜衛星。南韓國防部長申源湜（Shin Won-sik）昨天表示，北韓的間諜衛星最快將在本週發射。

南韓合同參謀本部在聲明中說：「我們嚴正警告北韓正視國際社會同聲嚴厲譴責其非法活動的現實，立即暫停正在準備的軍事間諜衛星發射計畫。」

南韓軍方表示，發射間諜衛星是一種挑釁行為，違反聯合國安全理事會禁止北韓使用彈道飛彈技術的決議。

平壤當局聲稱，由於面臨來自美國與其盟國的「軍事威脅」，將展現「更具進攻性與壓制性的反制能力」。

北韓 南韓 間諜

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