斡旋以巴局勢 王毅：巴勒斯坦建國權遭漠視

中國外交部長王毅（前中）20日在北京會見到訪的阿拉伯伊斯蘭國家外交部長聯合代表團。 （取自中國外交部）

斡旋以巴局勢，中國外交部長王毅 20日在北京與「阿拉伯、伊斯蘭國外交部長」聯合代表團會談。王毅提出中方主張，包括立即停火止戰、要切實遵守國際法特別是國際人道法等，並強調巴以衝突的根本原因是巴勒斯坦 人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視，解決之道是落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。

據中國外交部發布，中共中央政治局委員、外交部長王毅20日在北京與由沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾、約旦副首相兼外交大臣薩法迪、埃及外交部長舒克里、印尼外交部長蕾特諾、巴勒斯坦外長馬立基及伊斯蘭合作組織秘書長塔哈組成的「阿拉伯、伊斯蘭國外交部長」聯合代表團會談。

王毅表示，中方堅定支持阿拉伯和伊斯蘭國家的外交努力。

就應對當前加薩 危局、解決巴勒斯坦問題，王毅提出中方主張，包括當務之急是全面執行聯合國安理會和聯大有關決議，立即停火止戰，要切實遵守國際法特別是國際人道法，聯合國安理會要傾聽阿拉伯、伊斯蘭國家的呼聲，為推動局勢降溫採取負責任的行動。

王毅強調，任何涉及巴勒斯坦前途命運的安排都必須徵得巴勒斯坦人民的同意，也要照顧區域國家合理關切。 任何針對當前情勢的解決辦法都不能背離「兩國方案」，都應有利於區域和平穩定。

王毅說，巴以衝突循環往復，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視，解決之道是落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。

王毅重申，中方呼籲盡快召開更具規模、更大範圍、更有實效的國際和會，並為此制定時間表和路線圖。

他說，巴勒斯坦問題是中東問題的核心。不實現巴勒斯坦問題的公正解決，中東就難有持久和平與穩定。中國將繼續堅定站在廣大阿拉伯、伊斯蘭國家一邊，站在國際公平正義一邊，繼續為推動巴以和平及中東地區和平穩定作出積極努力。

據中方發布，與會的阿拉伯和伊斯蘭國家外長介紹了阿拉伯—伊斯蘭國家聯合特別峰會情況，表示當前加薩大量平民傷亡和人道主義災難仍在繼續，國際社會應盡快採取負責任行動，推動立刻實現停火止戰，確保人道主義援助物資充分運送到加薩，保護巴勒斯坦無辜平民，阻止加薩民眾強制遷移。

中方發布訊息還指，與會阿拉伯和伊斯蘭國家外長說，阿拉伯和伊斯蘭國家期待中國為結束巴以衝突、解決巴以問題、實現公平正義發揮更大作用。