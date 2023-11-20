印尼雅加達雨季將至 當局多管齊下防水災

印尼 雅加達將在本月進入雨季，當地政府正為雨季可能帶來的洪災 做準備，除了下令禁止使用地下水以防止地層持續下陷造成水災，也開始疏通河道並成立特別小組以清除河床中的垃圾和泥沙。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，隨著雅加達本月將進入雨季，雅加達省政府已開始為可能發生的水災做準備，同時成立特別小組，發起名「為雅加達服務」（Bakti Kita Untuk Jakarta）的行動，今天和昨天動員了600名居民大規模清理河道。

雅加達代理省長赫魯（Heru Budi Hartono）呼籲所有居民在自己的社區開展類似活動，他並表示，清理排水溝和河道能預防洪災，「面對雨季，所有雅加達居民都應本著相互合作的精神，一起清理自己的社區」。

「時代報」（Tempo）報導則指出，赫魯昨天視察河岸時，決定減少發放高樓層的建築許可證，並頒布禁止使用地下水的規定，以防止地層繼續下陷。他指出，地層下陷是造成雅加達嚴重水災的主要原因之一。

赫魯說：「地層下陷是淹水的主因，因此我們一定會要求開發商不要使用地下水。」

他表示，「雅加達無法避免洪水 泛濫，因為土地沈降仍在繼續」。赫魯曾說，雅加達地面正在以每年12到18公分的速度持續下降。

赫魯進一步解釋說，當雅加達單日降雨量超過100毫米，或當洪水從鄰近地區流入雅加達時，雅加達就有可能發生水災。

為了防範洪災，雅加達省政府也在部分易受洪水影響的地區修建水壩和準備泵浦。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）表示，雅加達將於本月進入雨季，明年1月和2月將達到降雨高峰。