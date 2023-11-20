日企營運船隻在紅海被劫 日外相：正和葉門叛軍「青年運動」交涉

日本外務大臣上川陽子。（美聯社）

法新社報導，一艘以色列 商人擁有並由日本 公司營運的船隻，遭到伊朗 支持的葉門叛軍「青年運動」分子劫持，對此日本政府20日表示正在「直接接洽」青年運動。

日本外務大臣上川陽子表示，除了和青年運動交涉，日方也正和以色列政府溝通，並呼籲沙烏地阿拉伯、阿曼、伊朗和其他相關國家，敦促青年運動盡早釋放該船隻和船上人員。報導稱該船乘員約25人。

上川表示，日方會持續採取必要措施，和相關國家合作，並考量局勢狀況。20日稍早，日本政府已強烈譴責該艘由日本公司「日本郵船」（NYK Line）營運的船隻Galaxy Leader遭劫持一事。

海事安全公司Ambrey指出，該船擁有者為汽車和卡車運輸服務公司Ray Car Carriers，其母公司屬於以色列商人溫加所有。

青年運動發言人薩里先前表示，19日已扣押一艘以色列船隻，但以國駁斥稱該船為英國公司所有，此前航行於土耳其和印度間運送車輛，25名船員包括烏克蘭人、保加利亞人、菲律賓人和墨西哥人，但無以色列人。

該船遭劫持地點為紅海南部，以色列19日指控此事為「伊朗恐怖主義行徑」，衝擊國際海上安全，不過路透報導，伊朗外交部發言人卡納尼20日已在記者會上，否認伊朗涉入該事件。

青年運動近期屢透過對以色列發射長程飛彈和無人機，展現與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的團結。哈瑪斯和青年運動皆和伊朗友好。