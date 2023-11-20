WHO：加薩最大醫院淪死亡區 291危急患者留下 31早產兒撤離

世界衛生組織秘書長譚德塞在一則X貼文證實，31名「病況嚴重」的早產兒已從加薩最大醫院西法醫院撤離，送往加薩南部拉法的阿聯酋婦幼醫院，於新生兒加護病房接受緊急治療。（Getty Images）

英國BBC報導，世界衛生組織（WHO ）所領導的聯合國小組18日探訪加薩最大醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）後，WHO表示這間醫院已淪為「死亡區」。WHO還指出，約291名狀況危急的患者留在西法醫院，其中約31名是早產兒，另有25名醫護人員。不過，WHO秘書長譚德塞證實，這31名早產兒已在19日撤離。

譚德塞在一則X貼文證實，這31名「病況嚴重」的早產兒已被送往加薩南部拉法（Rafah）的阿聯酋婦幼醫院（Emirates Maternity Hospital），「他們在新生兒加護病房接受緊急治療」。

以色列 軍占領並開始執行撤離行動後的一小時，聯合國小組進入醫院。WHO表示，小組進入西法前，以色列軍方已下令撤離在醫院避難的約2500人。該小組表示，他們看到炮擊的證據，也聽到槍聲，還在醫院門口看見亂葬崗，據稱裡面埋了80具遺體。

聯合國小組也發現，還留在醫院的患者有複雜的骨折傷勢，有的被截肢，以及有病患頭部受傷、燒傷和胸部或腹部創商。

另外，半島電視台報導，以色列電視台「12頻道」（Channel 12）日前獲取以國警方對於10月7日「諾瓦音樂節」（Nova Festival，又稱超新星音樂節 Supernova Festival ）遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 襲擊的首份報告副本。報告指出，哈瑪斯很可能事前並不知道以國正在舉行音樂節，襲擊恐是臨時起意。調查還發現，以軍直升機當時對哈瑪斯分子開火的同時，可能也有擊中參加音樂節的民眾。

報告指出，哈瑪斯原本打算攻擊音樂節附近的雷姆基布茲（Kibbutz Re'im）和其他加薩邊境村莊。不過，他們的無人機，及準備要跳傘進以色列的人員在空中發現，以國正在舉辦音樂節。以國媒體引述警方和安全部門消息人士的說法，哈瑪斯當場決定發動襲擊。

以色列「國土報」（Haaretz）報導，根據警方調查和針對被俘虜的哈瑪斯審訊，「以國安全機構日益朝哈瑪斯沒有計畫鎖定音樂節的方向評估」。警方也在哈瑪斯鎖定地點的哈瑪斯成員遺體上找到幾張地圖，沒有一張是音樂節地點的地圖。此外，音樂節原定在10月5、6日舉行，7日的活動是10月3日才增加的。