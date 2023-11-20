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不滿特赦獨派 馬德里17萬人上街 同類示威規模最大

編譯中心／綜合19日電
西班牙馬德里18日有反加泰隆尼亞獨立的集會，示威者將總理桑傑士比喻作納粹德國元首希特勒，批評他為求連任特赦加獨人士。（路透）
西班牙馬德里18日有反加泰隆尼亞獨立的集會，示威者將總理桑傑士比喻作納粹德國元首希特勒，批評他為求連任特赦加獨人士。（路透）

西班牙首都馬德里18日有約17萬民眾上街示威，抗議社會勞工黨（Socialist Party）為換取加泰隆尼亞獨派政黨支持籌組政府，同意通過有關2017年加泰獨立運動的特赦法案，是同類示威中規模最大一次。

路透報導，這場示威是西班牙全國各城市一系列抗議特赦活動的最新一起。兩天前，總理桑傑士（Pedro Sanchez）的社會勞工黨與多個地區政黨達成協議，其中包括一項有爭議的加泰隆尼亞分離主義者特赦法案，在西班牙各地引發抗議活動。

桑傑士16日在國會以179票贊成、171票反對贏得另一個4年任期。

18日上街的示威者許多揮舞著西班牙國旗，高舉寫著「桑傑士叛徒」和「不要出賣西班牙」的標語抗議這項法律，當局估計示威人數為17萬人。

反對黨保守派人民黨領袖費霍（Alberto Nunez Feijoo）和極右翼民聲黨（Vox）領袖阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）也參加了由民間團體組織的遊行。

集會結束後，數百人在馬德里總理官邸附近的高速公路舉行抗議，A6公路在抗議期間關閉約一個小時，但在警方清空該區後重新開放。

西班牙駐英國倫敦大使館外也有小型抗議活動。

此次特赦將涵蓋約400名參與2017年獨立運動的人士，其中包括分離主義者。

加泰隆尼亞 勞工 大使館

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