南韓防長稱北韓最快本周射間諜衛星 恐大幅提升監視能力

南韓首爾車站電視螢幕今年8月播放關於北韓嘗試發射間諜衛星的新聞。（歐新社）

南韓國防部長申源湜19日上KBS電視台時事節目表示，北韓 可能最快在本周發射間諜 衛星，最晚則是在本月結束前發射。

韓聯社報導，申源湜表示，韓美一起關注北韓動向，北韓準備在一周內左右發射衛星。報導指出，發射衛星的前提是具備性能正常的火箭引擎，北韓在俄羅斯 的協助下基本上以解決這個問題，而相關流程包括衛星從引擎試驗場移動、組裝固定發射架和填充固定燃料等，需耗時一周。

對於關注北韓發射衛星動向的理由，申源湜說，若間諜衛星上端裝載彈頭，就能改裝為洲際彈道飛彈（ICBM），這是有違聯合國安理會決議的行為，是發展火箭科技的行為。北韓間諜衛星可大幅提升朝方監視能力，因此韓美密切關注。

其實，北韓曾在今年5月和8月嘗試發射間諜衛星，但皆因技術問題失敗。

報導稱，外界早前曾預計北韓會在18日的「導彈工業節」發射偵察衛星，但最終沒有發射。申源湜說，北韓在一周內，最晚在11月30日南韓在美國范登堡空軍基地用SpaceX公司研發的「獵鷹9」號火箭首次發射軍事偵察衛星之前發射衛星。

申源湜還對北韓宣布11日和14日成功進行新型中程彈道導彈（IRBM）用的固體燃料發動機點火試驗表示憂慮。但他認為北韓並未完全成功。

另外，對於南韓政府內部提出終止韓朝「九一九軍事協議」效力的看法，申源湜堅持原先的肯定立場。對於朝俄武器交易動向，他說，今年金正恩訪俄後，雙方武器交易劇增，至今約3000個貨櫃被運入俄羅斯。北韓也從俄羅斯進口糧食與燃料。

此外，時隔3年10個月後，中國與北韓邊境近日恢復貨運通車，但跨境物流貿易尚未恢復。

韓聯社引述消息人士說，13日起，每天約有5輛貨運卡車經鴨綠江大橋（中朝友誼橋）往返丹東和新義州之間，主要將北韓民眾在中國的行李運回北韓，每人可攜帶行李限制在30至50公斤。

貨車雖恢復通行，但據報導，陸路貿易往來仍未解封，目前未接到何時重啟跨境物流貿易的通知。