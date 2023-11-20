138℉朝聖泰勒絲 歌迷熱死 巴西巡演延期

泰勒絲（左）18日宣布，因高溫天氣推遲巴西巡演。（Getty Images）

一名歌迷日前在美國人氣女歌手泰勒絲 （Taylor Swift）巴西 里約熱內盧演唱會上因高溫 猝逝後，泰勒絲18日宣布巴西巡演延期。

上周，巴西國家氣象研究所對該國大片地區發布高溫紅色警報，多次測得巴西中西部和東南部氣溫超過40℃（104℉）。18日，里約熱內盧氣溫更是達到59.7℃（139℉），被當地人稱為「地獄熱內盧」。

泰勒絲巴西Eras Tour巡演17日在里約熱內盧開唱前，氣溫一度高達攝氏59℃（138℉），6萬名觀眾中的一名23歲粉絲死亡。里約衛生單位表示，這名歌迷貝內維德斯（Ana Benevides）17日晚在泰勒絲演唱會上因心肺功能停止而死亡。這位歌迷之死引起巴西全國震驚，雖然當局尚未公布其死因，但各方懷疑與高溫天氣有關。

泰勒絲18日在Instagram發文表示：「我是在體育場的更衣室裡寫下這篇文章，由於里約的極端氣溫，我們決定延後今晚的演出。」她稍早發文說：「我難過地告訴大家，稍早我們失去了一位歌迷，我無法告訴大家我有多麼心痛。」

泰勒絲巴西開唱，小販頂著高溫在演唱會場外向歌迷售賣瓶裝水。（美聯社）

當地時間17日里約的氣溫高達39.1℃（102.4℉），但在濕度和高溫的環境下，當天早上體感溫度已經達到59℃，是有紀錄以來的最高數值。當天，泰勒絲的巡演現場湧入約6萬人。據報導，23歲的女歌迷貝內維德斯在演出開始就感到不適，隨後暈厥。她先被送到現場急救中心，隨後去醫院，在大約一小時後死亡。