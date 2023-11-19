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以色列：加薩最大醫院下方發現55公尺長地道

以色列：哈瑪斯曾將人質押進加薩最大醫院

中央社／耶路撒冷19日綜合外電報導

以色列軍方今天公布畫面，並且表示內容顯示10月7日巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團突襲以色列南部期間遭到綁架的人質，曾被帶到加薩巿（Gaza City）的西法醫院。

法新社報導，其中一段影片顯示，幾個人推著一張輪床，上面有一名男性，那些人當中至少4人有武裝。而在另一段影片中則有人在被強行拉進一棟看起來像醫院的建築時試圖抵抗。

法新社暫時無法確認影片真偽。

以色列國防軍（Israel Defense Forces）發言人哈加里（Daniel Hagari）進行簡報時說：「你們可以看到哈瑪斯集團（Hamas）把人質帶進去…他們把他帶到醫院裡。」他表示，影片中兩名男性人質分別為尼泊爾和泰國籍。

「我們還沒有找到這兩名人質的下落。我們不知道他們身處何處。」

影片標記拍攝時間為哈瑪斯發動突襲的10月7日。根據以色列當局說法，當時造成約1200名以色列人喪生，約240人遭挾為人質。

以色列軍方和情報部門在聲明中表示：「這些發現證明大屠殺當天西法醫院（Al-Shifa Hospital）院區被哈瑪斯恐怖組織當成恐怖基礎設施來用。」

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