印度台灣精品電競賽吸睛 千餘玩家現場體驗

由經濟部國際貿易署及外貿協會共同籌辦的台灣精品電競賽18日於新德里舉辦決賽。圖為駐印度代表處經濟組組長陳郁淇（前左4）與得獎者合影。（貿協德里辦事處提供）

由台灣經濟部國際貿易署及外貿協會共同籌辦的印度 台灣精品電競賽，本屆報名人數創新高，在決賽現場設台灣精品體驗區，吸引千餘名電競玩家與消費者現場體驗，成功推廣台灣電競與智慧生活產品。

台灣精品電競賽本屆超過2萬7000名電競玩家報名，歷經2個月的激烈線上淘汰賽後，昨天於新德里舉辦決賽，獲印度媒體注意。

駐印度代表處經濟組組長陳郁淇表示，2023年印度電競玩家已突破4億人，未來有望成為全球最大電競消費國。因應印度女性電競玩家漸增的趨勢，今年首度增設女性電競專場賽。

陳郁淇說，台灣與印度資通訊產業歷來互動頻繁，電競產業從硬體合作擴及電玩軟體的合作，如大宇資訊旗下的印度遊戲研發中心，今年年中也推出手遊遊戲。相信藉由台灣精品電競賽現場產品及遊戲的體驗活動，可進一步傳達創新台灣精彩世界的精神，拉近印度與台灣的距離。

本次台灣精品電競賽除了芝奇、迎廣、技嘉、創見、微星等電競品牌參與，也以「電競選手一日訓練日常」為概念設置台灣精品體驗區，友訊、督洋、美科、明基材料等共21家企業參與，超過千名電競玩家與消費者現場體驗。

觀賽印度粉絲巴特爾（Nakita Patel）表示，之前就在網路上注意到台灣精品的電競活動，這次有機會在現場觀看並體驗決賽選手使用的電競螢幕，高畫質與低延遲效果令人驚豔，未來購買電競設備會優先選擇台灣品牌。

微星科技現場代表表示，此次跟隨台灣精品電競賽的腳步，一路從孟買、果阿（Goa）、海德拉巴（Hyderabad）、新德里等地，分別參加啟動記者會、校園推廣、電競賽事及線上宣傳，十分有助業務拓展，未來會持續支持台灣精品在印度的電競推廣活動。