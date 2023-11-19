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印度台灣精品電競賽吸睛 千餘玩家現場體驗

中央社／新德里19日專電
由經濟部國際貿易署及外貿協會共同籌辦的台灣精品電競賽18日於新德里舉辦決賽。圖為駐印度代表處經濟組組長陳郁淇（前左4）與得獎者合影。（貿協德里辦事處提供）
由經濟部國際貿易署及外貿協會共同籌辦的台灣精品電競賽18日於新德里舉辦決賽。圖為駐印度代表處經濟組組長陳郁淇（前左4）與得獎者合影。（貿協德里辦事處提供）

由台灣經濟部國際貿易署及外貿協會共同籌辦的印度台灣精品電競賽，本屆報名人數創新高，在決賽現場設台灣精品體驗區，吸引千餘名電競玩家與消費者現場體驗，成功推廣台灣電競與智慧生活產品。

台灣精品電競賽本屆超過2萬7000名電競玩家報名，歷經2個月的激烈線上淘汰賽後，昨天於新德里舉辦決賽，獲印度媒體注意。

駐印度代表處經濟組組長陳郁淇表示，2023年印度電競玩家已突破4億人，未來有望成為全球最大電競消費國。因應印度女性電競玩家漸增的趨勢，今年首度增設女性電競專場賽。

陳郁淇說，台灣與印度資通訊產業歷來互動頻繁，電競產業從硬體合作擴及電玩軟體的合作，如大宇資訊旗下的印度遊戲研發中心，今年年中也推出手遊遊戲。相信藉由台灣精品電競賽現場產品及遊戲的體驗活動，可進一步傳達創新台灣精彩世界的精神，拉近印度與台灣的距離。

本次台灣精品電競賽除了芝奇、迎廣、技嘉、創見、微星等電競品牌參與，也以「電競選手一日訓練日常」為概念設置台灣精品體驗區，友訊、督洋、美科、明基材料等共21家企業參與，超過千名電競玩家與消費者現場體驗。

觀賽印度粉絲巴特爾（Nakita Patel）表示，之前就在網路上注意到台灣精品的電競活動，這次有機會在現場觀看並體驗決賽選手使用的電競螢幕，高畫質與低延遲效果令人驚豔，未來購買電競設備會優先選擇台灣品牌。

微星科技現場代表表示，此次跟隨台灣精品電競賽的腳步，一路從孟買、果阿（Goa）、海德拉巴（Hyderabad）、新德里等地，分別參加啟動記者會、校園推廣、電競賽事及線上宣傳，十分有助業務拓展，未來會持續支持台灣精品在印度的電競推廣活動。

前來尋求合作的一名電商通路買主表示，台灣電競品牌在印度已有一定知名度，且當地專業電競賽事愈來愈多台灣品牌曝光，相當看好相關產品在印度消費市場的商機。

由經濟部國際貿易署及外貿協會共同籌辦的台灣精品電競賽18日於新德里舉辦決賽，現場...
由經濟部國際貿易署及外貿協會共同籌辦的台灣精品電競賽18日於新德里舉辦決賽，現場設台灣精品體驗區，吸引千餘名電競玩家與消費者現場嚐鮮。（貿協德里辦事處提供）

印度 電商

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