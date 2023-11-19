2萬4982人登記參選…伊朗籌備明年國會選舉 因以巴衝突蒙陰影

伊朗 正在為明年的國會選舉做準備，隨著以哈戰爭持續受到大眾關注，伊朗許多保守派決心加強對權力的控制。

伊朗國會選舉訂定2024年3月1日投票 ，自今年8月起接受參選人登記。

官員上週宣布，有2萬4982人登記參選，約有28%在初步篩選時被取消資格。

被取消者可提出上訴，最後具資格的候選人名單將於3月投票前的一個月公布，以競爭290個國會席次。

這將是自2022年9月頭巾事件以來的首場選舉，當時庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾，遭宗教警察逮捕後去世，在伊朗各地掀起抗議活動。

隨選舉準備工作進行，伊朗有許多人都關注經濟情勢日益嚴峻，以及艾米尼之死引發大規模抗議活動的後續效應。

伊朗政治分析家柴達巴迪（Ahmad Zeidabadi）表示，他預計「若體制無法為選民提供希望和改革的理由」，他們就不會去投票。

伊朗人愈來愈擔憂的另一個問題是，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯 （Hamas）10月7日突襲以色列後，以哈戰爭爆發可能造成的衝擊。

柴達巴迪表示，以巴衝突效應也可能影響伊朗的選舉結果，特別是伊朗支持的哈瑪斯若最後被擊敗的情況下。

他說，這「將削弱政府支持者的地位」。