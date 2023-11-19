我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長砍教育經費 多個公校免費項目受影響

世界周刊封面故事／政治犯父母 教我的4件事

2萬4982人登記參選…伊朗籌備明年國會選舉 因以巴衝突蒙陰影

中央社／德黑蘭18日綜合外電報導

伊朗正在為明年的國會選舉做準備，隨著以哈戰爭持續受到大眾關注，伊朗許多保守派決心加強對權力的控制。

伊朗國會選舉訂定2024年3月1日投票，自今年8月起接受參選人登記。

官員上週宣布，有2萬4982人登記參選，約有28%在初步篩選時被取消資格。

被取消者可提出上訴，最後具資格的候選人名單將於3月投票前的一個月公布，以競爭290個國會席次。

這將是自2022年9月頭巾事件以來的首場選舉，當時庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾，遭宗教警察逮捕後去世，在伊朗各地掀起抗議活動。

隨選舉準備工作進行，伊朗有許多人都關注經濟情勢日益嚴峻，以及艾米尼之死引發大規模抗議活動的後續效應。

伊朗政治分析家柴達巴迪（Ahmad Zeidabadi）表示，他預計「若體制無法為選民提供希望和改革的理由」，他們就不會去投票。

伊朗人愈來愈擔憂的另一個問題是，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列後，以哈戰爭爆發可能造成的衝擊。

柴達巴迪表示，以巴衝突效應也可能影響伊朗的選舉結果，特別是伊朗支持的哈瑪斯若最後被擊敗的情況下。

他說，這「將削弱政府支持者的地位」。

伊朗 投票 哈瑪斯

上一則

加國公民遭中拘留…他控被捲入「不知情報流向五眼聯盟」 中媒：間諜內鬨

下一則

敦促加薩停火 阿拉伯、穆斯林國家部長20日展開出訪 首站落腳中國

延伸閱讀

新聞眼／239張空椅 關懷猶太裔人質

新聞眼／239張空椅 關懷猶太裔人質
新聞眼／以色列為何每日停火4小時？

新聞眼／以色列為何每日停火4小時？
傳加薩達協議將暫停交火 白宮：無任何重大突破

傳加薩達協議將暫停交火 白宮：無任何重大突破
以色列、哈瑪斯達初步協議 暫時休戰5天換每24小時釋放50人質

以色列、哈瑪斯達初步協議 暫時休戰5天換每24小時釋放50人質

熱門新聞

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯宣稱過去48小時重創以色列國防軍，摧毀25輛軍車。從以色列邊境可見北加薩煙硝四起。（歐新社）

哈瑪斯稱過去48小時重創以軍 內唐亞胡：46名士兵喪生

2023-11-11 21:16
貝內特說自己誤點了要價7萬元的調酒，讓丈夫氣到丟包她。(擷自TikTok)

酒吧誤點7萬元調酒付不出錢 丈夫竟直接「丟包她」離開

2023-11-15 18:51
一對夫妻一覺醒來，身邊竟然多了一隻可愛的虎斑貓。（取材自X平台）

一覺醒來竟有可愛虎斑陪睡 比利時夫妻驚：沒養貓

2023-11-10 01:00
法國18萬人上街遊行，對抗反猶太主義。(美聯社)

對抗反猶太主義 逾18萬法國人上街 馬克宏沒出席

2023-11-12 17:11
遭哈瑪斯在加薩俘虜的女兵馬仙諾（左）已喪命，右為馬仙諾的母親。（截自X平台）

哈瑪斯影片稱女兵人質命喪空襲 以色列軍方證實死訊

2023-11-14 11:56
美國福音歌手史托姆近日因為無視空服員停止在機上唱歌的要求，差一點被趕下她搭乘的達美航空航班。（照片翻攝：TMZ / IG@bobbi_storm）

空服員頭痛…美歌手稱「我在Billboards榜上」搭機想獻唱 險被趕下飛機

2023-11-15 03:54

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題
「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手
我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生
SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸