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加國公民遭中拘留…他控被捲入「不知情報流向五眼聯盟」 中媒：間諜內鬨

中央社／台北19日電
加拿大公民康明凱、史佩弗2019年被中國依刺探國家秘密等罪被關押逾千日受關注，近期史佩弗向加國求償，指不知康明凱會把資訊分享給加拿大與五眼聯盟；中媒火上加油稱這是2個間諜內鬨。（歐新社）
加拿大公民康明凱、史佩弗2019年被中國依刺探國家秘密等罪被關押逾千日受關注，近期史佩弗向加國求償，指不知康明凱會把資訊分享給加拿大與五眼聯盟；中媒火上加油稱這是2個間諜內鬨。（歐新社）

加拿大公民康明凱、史佩弗2019年被中國依刺探國家秘密等罪被關押逾千日受關注，近期史佩弗向加國求償，指不知康明凱會把資訊分享給加拿大與五眼聯盟；中媒火上加油稱這是2個間諜內鬨。

加國商人史佩弗（Michael Spavor）與前外交官康明凱（Michael Kovrig），在2018年被指在中國從事間諜活動，被拘留至2021年獲釋。

香港網路媒體今天引述加拿大「環球郵報」報導，史佩弗近日向加拿大政府求償數百萬加元，原因是他在未知的情況下被捲入間諜活動。

史佩弗稱他向康明凱分享了北韓資訊，但他不知道康明凱會把這些資訊透露給加拿大政府及五眼聯盟。五眼聯盟由紐西蘭、澳洲、美國、英國和加拿大等5國組成。

中國官媒環球時報進一步提到，史佩弗表示曾經把在中國期間了解到的北韓方面的一些情報，分享給了曾經供職於加拿大外交部，但當時自稱已經離職並在一家國際關係智庫就職的康明凱。

但康明凱居然不僅和加拿大外交部仍然有聯繫，而且加拿大駐中國大使館一個專門從事情報工作的部門也將他視作情報資產，結果訊息最終傳遞給由美國控制的五眼聯盟情報網路。

環球時報表示，曾被中國逮捕的2名加拿大間諜，回國後鬧內鬨；當年對這2人指控的罪名，前者是為境外刺探國家秘密、情報罪，後者是為境外刺探、非法提供國家秘密罪。

史佩弗與康明凱被捕的事件，被廣泛認為是加拿大拘捕華為副董事長孟晚舟的報復。加拿大當局否認中方的間諜指控。兩人在2021年9月，孟晚舟獲釋同日被送回加拿大。

加拿大 間諜 孟晚舟

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