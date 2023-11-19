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奧地利總統訪這國遭「第一狗」咬傷 他大度送上小禮物

編譯中心／綜合18日電
摩爾多瓦總統桑杜（左）在社群媒體貼出她和她的愛犬「科魯特」，與來訪的斯洛維尼亞總統穆薩爾（中）、奧地利總統范德貝倫（右）合照。（路透）
摩爾多瓦總統桑杜（左）在社群媒體貼出她和她的愛犬「科魯特」，與來訪的斯洛維尼亞總統穆薩爾（中）、奧地利總統范德貝倫（右）合照。（路透）

奧地利總統范德貝倫日前訪問摩爾多瓦，意外被摩爾多瓦總統桑杜的狗咬傷，沒想到范德貝倫不僅不生氣，還準備了小禮物送給那隻狗。范德貝倫事後表示，自己很愛狗，能理解狗很興奮。

英國廣播公司（BBC）報導，桑杜16日在總統官邸接待來訪的范德貝倫以及斯洛維尼亞總統穆薩爾，桑杜特地帶著愛犬「科魯特」（Codrut）陪同散步，不料范德貝倫彎下腰向牠伸手時，「科魯特」卻突然咬了他，還發出吠叫。一旁記者嚇了一跳，連忙避開。當時眾人哄然大笑。

事後才得知，范德貝倫的手掌被「科魯特」咬傷，他後來被媒體拍到手背貼有醫療膠帶，引發譁然。

根據摩爾多瓦媒體畫面，范德貝倫訪問摩爾瓦多首都基希涅夫（Chisinau），與桑杜一起步下階梯後，彎下身想要拍拍桑杜養的第一狗「科魯特」，未料被牠咬了一口。

「科魯特」是桑杜收養的流浪狗，有一隻腳受傷。奧地利媒體表示，可能是因為看到陌生人才會咬人。

范德貝倫事後在社群網站X平台（twitter）發文，說明自己沒有大礙，也沒有生氣。他在影片中說：「認識我的人都知道我是愛狗人士，我了解狗狗當時情緒很興奮」，並稱當天現場有很多人在牠周圍，所以讓牠緊張起來了。

而范德貝倫更以實際行動表達自己的大度，「我給了桑杜總統一個小玩具，要送給『科魯特』的」，又稱這是一段良好友誼的開始。

摩爾多瓦總統桑杜（左）在社群媒體貼出她和她的愛犬「科魯特」，與來訪的斯洛維尼亞總...
摩爾多瓦總統桑杜（左）在社群媒體貼出她和她的愛犬「科魯特」，與來訪的斯洛維尼亞總統穆薩爾（中）、奧地利總統范德貝倫（右）合照。（路透）

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