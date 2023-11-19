「限1小時」以軍令加薩最大醫院清空 數百傷患急逃
加薩最大醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）院長薩爾米亞表示，以色列軍方下令醫院淨空後，法新社記者今天目睹數百人步行撤離西法醫院。另外，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）管理的加薩衛生部表示，以色列軍方今天兩度攻擊加薩走廊的賈巴利亞（Jabalia）難民營，造成逾80人死亡。
綜合媒體報導，以軍昨日下令加薩最大的西法醫院所有人要在1小時內離開，引起極度恐慌。在院內採訪的半島電視台記者表示，沒有救護車，根本無法將重症病人和約40名初生嬰兒轉移，指以軍的要求引起極大恐慌，估計院內目前有大約7000人。以軍隨即發表聲明，否認限時要求西法醫院清空，強調醫護可以繼續留下照顧病人，又說應院長要求，安排安全路線讓傷病者疏散。
由於消息混亂，在西法醫院內避難的數以百計民眾基於安全考量，陸續離開醫院。
加薩衛生部發布新聞稿表示，120名傷患和人數不詳的早產兒還留在醫院，正在和紅十字會（Red Cross）討論如何照顧這些嬰孩。加薩衛生部表示，由於燃料短缺造成院內停電，西法醫院有數十名病患因此死亡。
另外，加薩衛生部官員告訴法新社，以色列拂曉攻擊聯合國設於難民營的法庫拉（Al-Fakhura）學校，導致「至少50人喪生」。這所學校如今已改為收容流離失所巴勒斯坦人的庇護所。
衛生部官員表示，以軍的另一起攻擊則擊中難民營的另一棟建築物，造成同一家族的32人死亡，其中19人是兒童。加薩衛生部公布了阿布哈柏（Abu Habal）家族的32名死者名單。以色列軍方未立即針對這兩起攻擊發表評論。
另據消息人士告訴新華社記者，此次襲擊已造成至少100人死亡。加薩地區北部的醫院消息人士說，死亡人數很可能繼續上升，目前不少傷者情況危急，許多人仍然埋在廢墟下。
目擊者說，以軍襲擊時有數百無家可歸的人寄宿在學校內。賈巴利亞難民營是加薩地區8個難民營中最大的一個。自10月7日巴以新一輪衝突爆發以來，以軍多次對該難民營實施襲擊，已造成數百人傷亡。
加薩南部亦繼續遭以軍轟炸，主要城市汗尤尼斯（Khan Younis）有兩處地方被擊中，至少28人死亡，還有多人被埋在瓦礫堆中。加薩衝突持續之際，以軍亦空襲約旦河西岸北部城市納布盧斯一個難民營，聲稱擊殺了多名策劃襲擊以色列的恐怖分子。
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世衛：加薩西法醫院猶如「死亡區」應全面撤離
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