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以軍秀哈瑪斯「罪證」惹疑 BBC：影片曾剪輯

編譯中心／綜合18日電
以色列軍方發布影片，據稱內容顯示在西法醫院戶外區域的一個地道入口。（路透）
以色列軍方發布影片，據稱內容顯示在西法醫院戶外區域的一個地道入口。（路透）

以色列國防軍15日攻入加薩最大醫療機構西法醫院，隨後發影片展示「從醫院內搜出的哈瑪斯武器」，以色列總理內唐亞胡並堅稱有證據證明哈瑪斯利用西法醫院作軍事用途，不過，美英傳媒報導，以方迄今公開的所謂「罪證」，主要為一些輕型武器及一個連接樓梯的豎井口，不足證明指控，且英國廣播公司（BBC）發現以軍聲稱公開搜獲槍枝影片曾被剪輯，可信度成疑。BBC指出，若以軍遲遲未能提供令人信服證據，國際社會要求以色列停火壓力勢將增加。

綜合媒體報導，以軍16日又帶同西方記者入醫院視察，但以軍以「醫院未安全，哈瑪斯成員可能仍在內」為由，只准記者觀看醫院建築群的一部分，亦不可採訪院內病人和醫護人員。紐約時報三名記者被帶到院內觀看一個由混凝土和石堆砌的豎井，可見井內有電線及一條樓梯通向下面，以軍聲稱這就是哈瑪斯在醫院下方建有軍事設施的證據。

儘管以軍稱利用無人機探入豎井至少數米深，但紐時記者稱，現場環境漆黑，根本不知豎井通向何處及有多深。紐時指出，單憑該地道豎井，似乎未能證明哈瑪斯利用醫院匿藏武器和指揮中心。以軍第7旅指揮官楚里稱，豎井是在醫院建築群北側的沙堆下發現，他稱由於擔心井內有陷阱，故士兵沒有入內。他承認以色列在拿出哈瑪斯在醫院內活動的證據上「面對壓力」，稱士兵可能要幾天後才能進入豎井。

CNN報導也稱無法核實該隧道的用途，而以色列國防軍也尚未提供明確的證據證明該豎井具有軍事用途。

以軍自2014年以來一直揚言西法醫院是哈瑪斯的戰時指揮中心，也是其高級領導人的避難所。以當局10月公布過一段衛星圖像影片，試圖證明西法醫院下方是「一個裝備精良的地下密室網絡」，設有會議區、生活區和倉庫，可以容納數百人。

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