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歐盟難承兩頭燒 傳出棄以哈保俄烏聲音 APEC峰會宣言未提衝突

編譯中心／綜合18日電
美國總統拜登16日以東道主身分，在舊金山APEC領袖會議致詞。（路透）
美國總統拜登16日以東道主身分，在舊金山APEC領袖會議致詞。（路透）

今年亞太經合會（APEC）領袖會議17日在舊金山落幕，並發表為世人打造韌性和永續未來的「金門宣言」。路透報導，APEC成員國在俄烏及以哈衝突上分歧難以彌合，未在最後發布的「金門宣言」中提及上述議題。

今年APEC輪值主席國美國發布的聲明提到，「多數」APEC成員「強烈譴責侵略烏克蘭」。拜登政府一位高級官員對媒體表示，由於俄羅斯是成員國之一，「因此很難就該議題（俄烏衝突）在會議上達成共識」。

聲明還稱，成員就以哈衝突交換了意見。部分成員指出，APEC「不是討論地緣政治議題的論壇」。

汶萊、印尼和馬來西亞表示，他們支持這場峰會的訊息，即呼籲立即停止加薩地區的軍事行動，但不接受以色列將針對巴勒斯坦平民的軍事行動解釋為「行使自衛權」；同時呼籲立即實施長期人道停火，讓加薩地區的平民獲取必要物資和服務。

另外，法國世界報16日的專欄指出，歐盟和成員國的影響力逐漸式微，面對國際紛爭力不從心。如今面臨兩頭戰線，歐盟內部意見分歧，甚至出現放棄以哈衝突好聚焦俄烏戰爭的聲音。

專欄指出，日前提議開闢海上走廊，向遭加薩巴勒斯坦平民提供救助的賽普勒斯總統克里斯托多里底斯接受該報專訪時遺憾表示：「希望歐盟多投入該區，然而，我們還看不到清晰的戰略。沒有人會忘記烏克蘭，但歐盟應該也要能在近東眼下的衝突中扮演重要角色。」

專欄記者李卡爾（Philippe Ricard）分析，面對被視為生存威脅的俄烏戰爭，歐盟展現出近乎完美的團結，然而對中東的外交策略彼此爭論。「分歧眾多且深層，不僅在成員國之間，也在歐盟機構間」。

自以哈開戰後，單就以色列為完全殲滅哈瑪斯為由而拒絕的「停火」問題就讓歐盟各國出現分歧。

勉強找到平衡的法國總統馬克宏如今支持停火；不過自始至終強調以色列自衛權的德國總理蕭茲卻持不同意見。在如此情況下，歐盟各國對於衝突過程和危機解方都難以產生影響力。

一位法國外交官表示，「以巴衝突成為西方國家被認定所謂雙重標準的展現，特別是對阿拉伯世界而言」，因此在他看來，若歐盟想要持續在俄烏戰爭中發揮影響力協助烏克蘭，就必須在以哈衝突中站穩好的立場。

歐盟 APEC 加薩

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