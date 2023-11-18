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「媽媽，我們等你回來」以色列家屬示威 要內唐亞胡搶救人質

中央社／耶路撒冷18日綜合外電報導
10月7日遭哈瑪斯擄走的大批以色列人質迄今仍下落不明，他們的家屬11月15日拿著失蹤親人照片遊行。（Getty Images）
10月7日遭哈瑪斯擄走的大批以色列人質迄今仍下落不明，他們的家屬11月15日拿著失蹤親人照片遊行。（Getty Images）

10月7日遭哈瑪斯擄走的大批人質迄今仍下落不明，他們的家屬手拿失蹤親人照片遊行數日之後今天抵達耶路撒冷，要求以色列政府給個交代。

法新社報導，這些滿臉疲憊、神經緊繃的家屬，14日自沿海城市特拉維夫（Tel Aviv）展開遊行，並獲數千名支持者響應，疾呼以色列政府採取行動讓人質得以獲釋。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子6週前突襲以色列，並擄走約240人到加薩。人質的親友自此展開公開活動，確保人質可以重獲自由。

參與遊行的民眾進入耶路撒冷（Jerusalem）時，高呼「現在就把他們帶回家」的口號，許多人手上拿著貼有遭擄親人照片的牌子。

其中一張海報寫著：「媽媽，我們正等著你。回來吧。」

在快要抵達以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室時，許多人身上披著以色列藍白兩色的國旗。

本周稍早，以色列軍方證實在遭轟炸的加薩境內發現兩名人質的遺體。

哈瑪斯突襲以色列後，家屬們很快就成立了「人質和失蹤家庭論壇」（The Hostage and Missing Families Forum），他們一再批評以色列政府未能向家屬提供最新訊息，並表示釋放人質應是以色列軍事行動的優先要務。

以色列 哈瑪斯 加薩

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