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台日交流高峰會「仙台宣言」 籲助台加入國際組織

中央社／仙台18日專電
第9屆台日交流高峰會18日在日本宮城縣仙台市舉行，會中發表的仙台宣言指出，聯合國並未將台灣排除在國際社會，日本應盡快做出進一步努力，讓台灣能早日實現加入國際組織。（中央社）
第9屆台日交流高峰會18日在日本宮城縣仙台市舉行，會中發表的仙台宣言指出，聯合國並未將台灣排除在國際社會，日本應盡快做出進一步努力，讓台灣能早日實現加入國際組織。（中央社）

第9屆台日交流高峰會今天在日本宮城縣仙台市舉行，會中發表的仙台宣言指出，聯合國並未將台灣排除於國際社會，日本應進一步努力，讓台灣能早日實現加入國際組織。

「台日交流高峰會in仙台」今天由日台交流高峰會in仙台執行委員長、宮城縣議會日台議員聯盟會長石川光次郎發表開會宣言，拉開峰會序幕，之後由仙台市議會日台友好議員聯盟會長，也是大會會長西澤啟文進行開會致詞。駐日代表謝長廷也應邀致詞。

大會特別播放副總統賴清德預錄的影片，賴副總統表示，感謝日本近年在許多重要國際場域強調對台灣海峽和平穩定的重視，未來台灣將持續捍衛國家主權，守護得來不易的自由民主價值，並與日本攜手對世界和平穩定做出貢獻。

大會執行委員會理事長橋本啟一發表仙台宣言，內容除了指出，為了台日兩國政府應進行高層政治對話並進快制訂「台日關係基本法」。

此外，基於對台灣在金融、產業、旅遊、航運、檢疫等方面的樞紐地位，基於第26屆聯合國大會第2758號決議，並未將台灣排除在國際社會的認識，對台灣是世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織與國際框架-聯合國系統-的基礎上，日本應利用一切可能的管道，盡快做出進一步努力，讓台灣能早日實現加入上述國際組織。

宣言還指出，有關台灣能早日加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」一事，日本政府應同意台灣早期加入的同時，並強化在相關國家的推動力度。

謝長廷接受媒體聯訪時被問及宣言內容較歷屆「升級」一事時說：「這就是配合最近議題，認為聯合國2758號決議並未禁止台灣加入相關國際組織，所以禁止台灣加入國際組織是錯的，這點非常重要。」

這場台日交流高峰會前半場交流峰會上，由宮城縣南三陸町長佐藤仁以「多謝！台灣！」為題發表專題演講，他感謝台灣在311大地震時的馳援，新建南三陸醫院經費56億日圓（約新台幣12億元）當中有22億日圓是台灣民眾透過台灣紅十字會來的善款。他說，上週率團訪台，拜會台灣紅十字會和慈濟證嚴上人致贈感謝狀。

今天大會後半場是歡迎交流會。歡迎交流會上，日本全國日台友好議員協議會會長藤田和秀、眾議員小野寺五典、宮城縣副知事池田敬之、仙台市長郡和子等人受邀出席。

出身宮城縣的眾議員、前防衛大臣小野寺致詞時表示，為了地區和平穩定，台日應合作，以提升嚇阻力。

小野寺接受媒體採訪時表示，在前首相安倍晉三的點名下，他去年和今年在日本戰略研究論壇（JFSS）舉辦的兵棋推演當中擔任首相的角色，今年7月的台灣有事（兩岸衝突）兵推結果，讓他認為真的如安倍所言「台灣有事就是日本有事」。

本屆台日交流高峰會宣布下一屆、第10屆台日交流高峰會大會在台南市舉辦。台南市議長邱莉莉上台致詞時表示，台南市議會雖然正在召開定期大會審查明年預算，但她和副議長林志展帶領25位同仁（15位議員及10位議會同仁）到仙台市與會。

她說，台南市議會非常重視這項台日交流活動，希望藉機將台灣的美好介紹給大家知曉。這次台南市議會團隊來到仙台觀摩學習，特別印製明年活動logo的紀念品送給大家，期盼大家明年7月29、30日到台南。台南明年也將舉辦國際蘭展、台灣燈會、台南城400週年等活動，歡迎大家光臨。

第9屆台日交流高峰會18日在日本宮城縣仙台市舉行，大會宣布下一屆在台南市舉行。台...
第9屆台日交流高峰會18日在日本宮城縣仙台市舉行，大會宣布下一屆在台南市舉行。台南市議會議長邱莉莉表示，盼藉由交流峰會將台灣的美好介紹給大家知曉。（中央社）
第9屆台日交流高峰會18日在日本宮城縣仙台市舉行，副總統賴清德透過影片致詞，感謝...
第9屆台日交流高峰會18日在日本宮城縣仙台市舉行，副總統賴清德透過影片致詞，感謝日本近年在許多重要國際場域強調台灣海峽和平穩定的重要。（中央社）
第9屆台日交流高峰會18日在日本宮城縣仙台市舉行，日本前防衛大臣、眾議員小野寺五...
第9屆台日交流高峰會18日在日本宮城縣仙台市舉行，日本前防衛大臣、眾議員小野寺五典（左）受邀致詞表示，為了區域和平穩定，台日應合作，提高嚇阻力。圖為小野寺與駐日代表謝長廷合照。（中央社）

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