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美官員：以色列人質獲釋前 加薩停火難以實現

中央社／巴林麥納瑪18日綜合外電報導
美國國家安全委員會中東和北非協調員麥格克。（Getty Images）
美國國家安全委員會中東和北非協調員麥格克。（Getty Images）

美國總統拜登的中東事務主要顧問麥格克（Brett McGurk）今天表示，除非加薩武裝分子扣押的以色列人質獲釋，以色列與哈瑪斯的戰爭不會出現「明顯休戰」。

法新社報導，麥格克在巴林的安全會議中表示，「人道主義救援和燃料的激增、暫時休戰…只要（以色列）人質獲釋就會發生。」

他指出，釋放大批人質將帶來「明顯休戰…以及人道主義救援的大幅增加」。

根據以國官員，10月7日哈瑪斯武裝分子越過加薩軍事化邊界進入以國南部，殺害約1200人，其中大部分都是平民，並劫持約240名人質。

哈瑪斯當局則稱，作為回應，以色列對加薩地區的目標進行無情的轟炸和地面入侵，迄今已造成至少1萬2300人喪生。

麥格克說，拜登昨晚與卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）商討相關問題。卡達正居中斡旋，以實現停火並釋放戰俘。

白宮表示，拜登和塔米姆討論了「立即釋放哈瑪斯扣押人質的迫切需要」。

麥格克說，遭圍困的巴勒斯坦領土局勢相當「可怖」，讓人「無法接受」。

一名不願透露姓名的歐洲高階官員表示，「我們必須努力」釋放人質，並實現人道休戰。

他說，「如果這兩件事能夠結合起來，那就太好了。但重要的是，這兩件事都必須發生。」

以色列則拒絕接受在所有人質獲釋之前休戰的呼籲。

以色列 哈瑪斯 加薩

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