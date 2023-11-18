日本創價學會名譽會長池田大作過世 享耆壽95歲

日本創價學會名譽會長池田大作15日因衰老在東京過世。（圖取自維基共享資源，作者Rukomii，CC BY-SA 3.0）

日本 創價學會名譽會長池田大作11月15日因衰老在東京過世，享耆壽95歲。他過去作為創價學會最高領導人致力擴大組織，最終發展成日本最大規模宗教團體。

日本讀賣新聞報導，池田生前也積極參與政治，在1964年創立公明黨。

池田1947年時加入宗教團體創價學會，1960年接任第3任會長；他接著在1975年時成立國際創價學會（SGI）並擔任會長。

池田竭力進行海外傳教同時，也與已故前蘇聯總統戈巴契夫 等各國政要會談，開展個人民間外交。

1979年，池田雖然卸下創價學會會長轉任名譽會長，但依舊掌握實權。在創價學會會章中，池田跟首任會長牧口常三郎、第2任會長戶田城聖並列「永遠的師匠（師父）」。

隨著公明黨勢力擴大及參與聯合執政，池田過去在日本政壇一直保有影響力。

共同社中文網報導，據創價學會介紹，家人等舉行了「家族葬禮」，今後將舉行告別儀式。

池田1961年成立公明黨前身「公明政治聯盟」，以此為母體於1964年創建公明黨。可能是因政教分離問題受到質疑，雙方保持了一定距離。不過，創價學會現在依然是公明黨的支持母體。創價學會在日本的會員據稱有827萬個家戶，在海外有280萬人。