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減少碳排…擬試行燃氣混氫發電 日本沖繩電力社長：關鍵舉措

中央社／東京18日綜合外電報導

日本沖繩電力（Okinawa Electric Power）社長本永浩之表示，公司計劃從明年3月開始，在一座商用燃氣發電廠試行燃氣混氫，以減少二氧化碳排放。

沖繩電力是當地獨家供電商。路透社報導，業者的目標是讓他們位於沖繩南部吉之浦火力發電廠35兆瓦（MW）裝置容量發電機組，以30%比例混氫運轉發電。試行結束時間點在4至9月之間。

本永浩之告訴媒體：「建立燃氣混氫技術是一項關鍵舉措，這能幫助我們實現兩個目標：擴大再生能源和大幅減少二氧化碳排放。」

沖繩電力計劃使用當地化工廠製程的餘氫和壓縮氫氣。

本永浩之表示若試行成功，沖繩電力將考慮定期進行燃氣混氫發電。

沖繩電力90%以上的電力來源是化石燃料，主要是燃煤，出於地理和地形限制，當地沒法核能或水力發電。

沖繩電力的目標是透過減少煤炭使用和增加液化天然氣（LNG）、再生能源的使用，在2030年底前將碳排相較2005年水平減少30%。

日本公共設施正盡量讓火力發電廠將氫、氨與化石燃料混合燃燒，削減二氧化碳排放。但這些新型燃料的成本明顯更高，且招致氣候社運人士批評，稱這不過是變相延長使用更具汙染性的化石燃料。

日本 天然氣 電商

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