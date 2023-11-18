閃婚105天 日本花滑王子羽生結弦閃離吐1大委屈

羽生結弦8月宣布閃婚，妻子被起底是小提琴手末延麻裕子，兩人在2019年的滑冰秀初次同台。（取材自X平台）

8月4日才突然在社群媒體 X（前推特）宣布已登記結婚的日本 花式滑冰王子羽生結弦 ，17日再次於X發表有關自己婚姻狀況的文章，但竟然是宣布離婚，期間僅過了105天。

28歲的羽生曾連兩屆冬季奧運奪金，分別是2014年俄羅斯索契冬奧和2018年南韓平昌冬奧。他去年7月轉往職業滑冰發展，堪稱日本的「國民偶像」。他在新婚僅105天後公布離婚的決定，從他透過事務所發布的聲明看來，疑似是外界關注、追訪、騷擾及誹謗，導致兩人受不了，繼而決定分開。

他在聲明中回顧這段關係時稱：「我們懷著真正互相尊重和珍惜的決心結婚了。為了互相保護，我們一起克服了這事，同時考慮了各種事情。」然而他說：「目前，在各種媒體上對我的圈外人伴侶、她的親屬和相關人員以及我的親屬和相關人員進行誹謗、跟蹤和未經授權的行為，出現很多前所未見的採訪和報導。即使在日常生活中，也可能有可疑的車輛或人在我們附近徘徊，或是我們突然被搭訕。在我們一起擔心的同時，我們也意識到這些情況。」他還說，妻子甚至無法踏出家門半步。「我們試圖以某種方式互相保護，」他也透露自己對此感到困擾。

他表示，「但是，由於我的經驗不足，在目前的情況下繼續保護對方和我自己是極其困難和難以忍受的。即使情況好轉，這種情況也可能還會再次發生，所以當我想到未來時，我決定離婚，因為我希望我的伴侶能幸福，以及不受任何限制地享有幸福。他說，「我已經做出離婚的決定。」

羽生結弦對另一半身分始終保密，不過日媒9月已挖出，對象應就是大他8歲、36歲美女小提琴手末延麻裕子，她已於去年11月引退。

今年9月，末延麻裕子的母親受訪時承認女兒已婚，但聽到羽生結弦則避談，而女方家鄉山口縣的鄉親早已沉浸在喜悅中，地方報社直接發「賀電」，報導證實末延麻裕子就是讓廣大粉絲羨慕又嫉妒的羽生太太。