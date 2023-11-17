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內戰升溫 緬甸下令公務員和這種人準備服役

編譯中心╱綜合16日電
緬甸境內衝突再擴大，緬甸民族民主聯盟軍少數民族武裝組織的軍官，在緬甸果敢自治區內與投降的陸軍士兵及其家人交談。（美聯社）
緬甸境內衝突再擴大，緬甸民族民主聯盟軍少數民族武裝組織的軍官，在緬甸果敢自治區內與投降的陸軍士兵及其家人交談。（美聯社）

緬甸通報許多地方遭叛亂分子「猛烈襲擊」，官員今天宣布，軍政府下令所有公務人員和具軍事經驗者做好緊急服役準備；另據聯合國指出，緬甸內戰已經導致逾200萬人流離失所；中國外交部今天表示，已有許多緬甸民眾逃到中國。

路透報導，長達數十年來，緬甸軍隊一直在與少數民族和其他叛亂分子作戰，但2021年爆發的政變讓反軍政府勢力展開前所未見的合作，也造成政府軍多年以來最大的挑戰。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對緬甸境內衝突不斷擴大表達嚴重關切，呼籲各方要保護平民，開啟人道救援管道，他的發言人說：「目前緬甸已有逾200萬人流離失所。」衝突也造成難民湧入鄰國，包括近日從西北部欽邦（Chin State）逃往印度的數千人。

緬甸的三個少數民族武裝團體近期組成了「三兄弟聯盟」（Three Brotherhood Alliance），成員包括若開軍、塔安民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army）、緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）。10月中在緬甸北部靠近中國邊境的撣邦（Shan State），大規模成功攻擊軍隊和警察後，緬甸各地的反抗勢力也開始發動攻擊。

路透報導指出，若開軍正在緬甸西部若開邦（Rakhine State）爭取自治，該組織表示，至少有28名軍警放下武器向其投降，另有10名士兵被捕。

首都奈比多的行政委員會秘書丁蒙瑞（Tin Maung Swe，音譯）說，軍政府已命令所有公務人員和前軍事人員進行編隊，以應對緊急情況。

該委員會在命令中表示：「如有必要，這類編隊可能需要外出，應對自然災害和安全問題。」丁蒙瑞告訴路透，目前首都局勢平靜，「這是緊急情況下的應援計畫」。

緬甸政府軍在印緬及中緬邊境多個據點接連失守，專家預測，軍政府不至於垮台，但很可能被迫與反抗軍談判並做出重大讓步。

緬甸軍方在克耶邦首府壘固向克倫族國防軍投降。（路透）
緬甸軍方在克耶邦首府壘固向克倫族國防軍投降。（路透）

緬甸 聯合國 解放軍

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