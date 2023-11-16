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日寶塚歌劇團霸凌爭議延燒 前成員控「不能洗澡、整整一個月沒睡」

聯合新聞網／即時報導
日本寶塚歌劇團25歲女演員有愛紀伊9月底墜樓輕生，疑生前遭霸凌。（圖取自寶塚歌劇團網頁kageki.hankyu.co.jp）
日本寶塚歌劇團25歲女演員有愛紀伊9月底墜樓輕生，疑生前遭霸凌。（圖取自寶塚歌劇團網頁kageki.hankyu.co.jp）

日本寶塚歌劇團25歲女成員有愛紀伊（有愛きい）墜樓意外，引起日本一陣軒然大波，也牽扯出在寶塚劇團光鮮亮麗的外表下，疑似隱藏著嚴重的霸凌問題。近來前寶塚演員，現為LGBT運動者東小雪，就公開在電視節目上證實，劇團內部確實存在著成員上下間欺凌的狀況。

根據日本媒體「東京體育」報導，東小雪最近在日本電視台的談話節目「情報ライブ ミヤネ屋」表示，在寶塚生活的過程中，常常會以「這是指導、傳統」或者「這是為了你好」等等詞語混入，導致成員失去判斷能力，並沒有意識到正在遭到霸凌、暴力的對待。

東小雪指稱，他在劇團裡頭時，常常聽到一些和「正直」、「美麗」相去甚遠的詞彙。且組織裡頭有壓倒性的上下關係，除了不當言詞之外，還有什麼不讓人洗澡、不讓人睡覺等等的霸凌手段出現。

另外他也說明，有時成員可能整整一個月沒辦法休息，深夜了都無法睡覺。像是演出用的舞台道具，常常都是手工製作，因此在平常白天練習完後，回家還是得繼續趕工作業，通宵忙到隔天。說完全沒有睡眠時間，可是一點都不誇張。

日本 霸凌 歌劇

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