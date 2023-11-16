Coldplay印尼開唱 反LGBT穆斯林團體封路示威

印尼反LGBT穆斯林團體15日舉行示威活動反對Coldplay開唱，警方部署多名警力戒備，並在示威兩個小時後展開驅離行動。(中央社)

英國天團Coldplay酷玩樂團15日晚在印尼 雅加達開唱，反LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別族群）穆斯林團體等逾百人下午在演唱會附近封路示威，導致交通阻塞，警方驅離 民眾的過程爆發衝突。許多印尼人對示威不以為然，雖表示尊重但認為示威者僅是少數聲音。

Coldplay的演唱會場地在格羅拉蓬卡諾體育館，數百名示威民眾席地而坐，並跟隨指揮車上的人大喊口號說：「別讓Coldplay及LGBT的宣傳橫行印尼。」

示威導致交通嚴重阻塞，印尼警方派出多名警力戒備，並多次要求民眾移至他處抗議。示威持續約兩小時後，警方強制驅離民眾而引發衝突，有示威人士向警方投擲寶特瓶和垃圾，所幸雙方無人受傷。

參與示威的吉安蒂（Gianti）向中央社表示，「無論是Coldplay或和LGBT有關的演唱會都與我的價值觀不符，LGBT對我們而言，就是土石流、地震、洪水 和海嘯，若是在伊斯蘭教先知魯特的時代，他們就會被毀滅。」

另一名參與示威的年輕人菲克里（Fikri）則指出，Coldplay的演唱會違反現今的規範及宗教規則。他說：「很明顯，我們大部分的人都是穆斯林，因此我們只是以和平的方式表達我們（取消演唱會）的訴求而已。」他表示拒絕接受LGBT，因為大部分印尼人是穆斯林。

印尼是全世界穆斯林最多的國家，穆斯林人口占85%，多數穆斯林傳統上以溫和態度實踐伊斯蘭教義。

對於反LGBT的穆斯林團體發起抗議Coldplay示威，也有許多印尼民眾對此不以為然。

Coldplay的歌迷安東尼（Antoni）說，反Coldplay的人只是少數，他認為社會上還有很多事情比反對LGBT和抗議Coldplay更重要。

另一名歌迷阿美利亞（Amelia）也持類似看法。她說，她是從娛樂和音樂的角度看待演唱會，並說：「即使Coldplay支持LGBT，但就我個人而言，是從娛樂角度來看，而非從LGBT的角度。」

另外，也有民眾認為，Coldplay能為印尼帶來不小商機。蜜切拉（Micella）說，Coldplay到印尼能增進經濟發展，因為外國人到印尼會促進觀光業。