5度闖關終於成功 聯合國決議要求延長加薩人道暫停

以軍15日攻進加薩市西法醫院，院內醫護人員推著一名患者穿過煙霧瀰漫的走廊；一名軍人在院區看守據稱提供給該院的醫療用品(圖)。(路透)

經過四度闖關失敗後，聯合國安全理事會第五度終於闖關成功，於15日晚間以12票贊成票就以哈衝突達成一項決議，呼籲「緊急延長人道暫停至足夠天數以利援助進入被困領土」，這是繼2016年後，聯合國再次針對以色列 和巴勒斯坦祭出決議。

聯合國安理會15日晚間以12票贊成票就以巴衝突達成決議，呼籲緊急延長人道暫停至足夠天數以利援助進入被困領土。(新華社)

英國衛報報導，該決議由馬爾他起草，要求開放人道走廊通行加薩 走廊，並呼籲哈瑪斯 釋放人質。

其中，美國和英國以決議並未明確批評哈瑪斯為由棄權，俄羅斯則以未提及立即停火投下棄權票。

以色列外交部否決該項決議，並且催促巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour），面對聯合國安理會成員如此蔑視打算作何回應。

此外，以色列國防軍14日表示，已攻進加薩最大醫院西法醫院，目標是隱匿在醫院下方的哈瑪斯指揮中心。加薩衛生部緊急呼籲聯合國立即介入，中止以色列突襲醫院，白宮也重申憂心院內平民安危，「我們不支持空襲醫院，也不願看見醫院交火」。

以軍在社群媒體X貼文指出，根據情報資訊和行動需要，以軍在西法醫院特定區域對哈瑪斯進行精確和針對性行動，並在加薩進行地面行動，以擊敗哈瑪斯並營救人質。英國BBC報導，以軍在院內搜索每個房間，質問病患和醫療人員，並命令男子到院區戶外集中。

最近幾周，以色列國防軍一再公開警告，哈瑪斯將西法醫院作為軍事用途，危及醫院受國際法保護的地位，並為制止這種非法濫用醫院的行為提供充足時間。以軍也表示，協助醫院進行大規模疏散，並與醫院當局保持定期對話。

病患雪上加霜 以軍15日攻進加薩市西法醫院，院內醫護人員推著一名患者穿過煙霧瀰漫的走廊(圖)；一名軍人在院區看守據稱提供給該院的醫療用品。(路透)

西法醫院一名醫生告訴CNN，在以色列對醫院發起行動前30分鐘，他們接獲警告，「要我們遠離窗戶和陽台。我們可以聽見戰車的聲音，距離醫院大門口非常近」。聯合國估計，至少有2300名患者、工作人員和流離失所的平民被困在醫院。

西法醫院斷電，也缺乏醫療物資，目擊者稱院內情況非常嚴峻，治療過程沒有麻醉，平民只能在走廊處棲身避難，食物和水都匱乏，空氣中瀰漫著遺體腐爛的臭味。

紐約時報報導，以軍稱哈瑪斯利用醫院掩護軍事行動，13日起連兩日釋出兩段影片，表示在北加薩朗提希兒童醫院發現武器和爆裂物，還有關人質的房間。

白宮國安會發言人柯比則表示，美方情報顯示，哈瑪斯利用包括西法醫院在內的醫療院所作為屏障和武器庫，並藏匿人質。

加薩衛生部14日否認以軍首支影片幾乎所有指控。在黎巴嫩的哈瑪斯首腦之一哈姆丹也召開記者會批以「說謊作假」。

加薩衛生部緊急呼籲國際社會及聯合國立即介入，中止以色列突襲醫院。白宮也重申憂心院內平民安危，發言人表示，讓無辜、無助、生病且應獲得醫療資源的平民捲入交火，這樣的情況不應發生。

此外，繼玻利維亞後，貝里斯(Belize)14日宣布與以色列斷交，成為第二個在以色列對加薩發動軍事行動後，宣布斷絕外交關係的拉丁美洲國家；哥倫比亞、智利和宏都拉斯則是召回了駐以色列大使。