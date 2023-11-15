烏克蘭起訴試圖調查拜登父子官員 自家媒體認為有政治因素

美國總統拜登（右）與烏克蘭總統，攝於9月。（美聯社）

烏克蘭 檢警起訴2名政治人物與1名前檢察官涉嫌叛國罪，宣稱他們跟俄羅斯情報機構勾結，在幾年前協助美國前總統川普 的顧問朱利安尼（Rudolph W. Giuliani），試圖把現任美國總統拜登 家族跟烏克蘭的貪汙腐敗掛勾。

紐約時報14日報導，被告包括烏克蘭前副檢察總長庫雷克（Kostyantyn Kulyk），他在2019年曾起草一分備忘錄，建議調查拜登總統之子杭特任職於烏國一家能源公司董事會的作用。

同樣捲入此案的另外兩人分別是烏克蘭議會現任議員杜賓斯基（Oleksandr Dubinsky）跟前任議員德爾卡赫（Andriy Derkach），兩人曾公開倡導在烏國針對杭特進行調查，也曾宣傳一個錯誤說法，即烏克蘭干預2016年美國總統大選，而非俄羅斯。

三人以叛國與隸屬犯罪組織的罪名遭到起訴，並且提到了「資訊顛覆活動」，側重於美國總統選舉之前的2019年時期行為，但並未交代活動是否或何時停止。

朱利安尼與川普曾鼓勵烏克蘭官員調查杭特，包括川普於2019年7月打電話給烏克蘭總統澤倫斯基，敦促針對拜登家族進行調查。當時川普政府還扣留給烏軍的軍援，批評者指控川普藉此施壓烏克蘭調查拜登家族，具有政治目的，但川普與朱利安尼都否認指控，川普還把他跟澤倫斯基的通話稱作「完美」。

川普政府當時宣稱，扣留對烏克蘭軍援，是擔心烏方貪汙腐敗，這起事件後來也導致了川普首度遭到眾議院彈劾。

烏克蘭媒體14日表示，庫雷克、杜賓斯基與德爾卡赫被起訴一事，對澤倫斯基同樣具有政治成分。正當拜登政府為了軍援烏克蘭施壓國會時，這樁官司意在向拜登發出訊號，即基輔當局將剷除被控的俄羅斯特務，包括曾針對拜登家人進行不利宣傳的人。