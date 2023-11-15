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臭蟲延燒亞洲 新加坡通報激增 吸血量蚊子7倍

編譯中心╱綜合14日電
臭蟲從英、法傳播至南韓，新加坡,現也受害，過去兩個月來相關的通報案例激增4成。（美聯社）
臭蟲從英、法傳播至南韓，新加坡,現也受害，過去兩個月來相關的通報案例激增4成。（美聯社）

臭蟲危機從法國延燒到亞洲。法國政府10月時曾表示，將全力對抗在公共運輸、劇院、醫院數量增加的臭蟲；現在這股臭蟲危機越洋入侵亞洲，新加坡蟲害防治公司表示，過去兩個月來，當地相關的通報案例激增4成。

新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，當地大型蟲害防治公司Aardwolf Pestkare表示，過去兩個月收到要求消滅臭蟲的生意增加了四成；另一間滅蟲公司Pestbusters則說，過去6個月接到的臭蟲案件約增加10到15%，「預料接下來的聖誕節假日會繼續上升」。

有專家指出，臭蟲的生存能力比蚊子更強，而且吸食人類血液的量是蚊子的7倍，每次吸血時間「短則3分鐘，長則10分鐘」，也因此被臭蟲叮咬後的傷口更癢，嚴重的話還會導致失眠

據報導，這波「臭蟲危機」先從法國傳出，多地於今年8月底至9月初發現有臭蟲出沒，20多家學校一度被迫關閉消毒；接著英國倫敦、美國紐約陸續淪陷，甚至延燒到亞洲國家，南韓首爾從本月初傳出有數十起通報案件，香港也有夫婦表示從首爾旅遊返港後一周，家中發現臭蟲屍體。

Aardwolf Pestkare表示，預計聖誕、新年假期過後，臭蟲案例會在明年第一季增加2到3成。他說：「個人衛生習慣是非常重要的一環。我們必須隨時觀察我們所到的地方，尤其是下榻的飯店房間，也要特別注意我們從海外返國時帶了什麼東西回來。」

Aardwolf Pestkare銷售經理Pierce Chan也說，預計聖誕、新年假期過後，臭蟲案例會在明年第一季增加2到3成。他說：「個人衛生習慣是非常重要的一環。我們必須隨時觀察我們所到的地方，尤其是下榻的飯店房間，也要特別注意我們從海外返國時帶了什麼東西回來。」

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