我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

芬蘭邊界無證客增 恐爆難民危機

編譯中心╱綜合14日電
芬蘭東部邊界自今年8月起，出現比以往更多無簽證人士，若持續下去，芬蘭有可能出現非法移民和難民問題。（路透）
芬蘭東部邊界自今年8月起，出現比以往更多無簽證人士，若持續下去，芬蘭有可能出現非法移民和難民問題。（路透）

芬蘭媒體日前報導，芬蘭東部邊界自今年8月起出現比以往更多無簽證人士，懷疑是俄羅斯透過改變邊境政策向歐盟施壓，若情況持續下去，芬蘭有可能出現非法移民和難民問題。

芬蘭國家廣播公司日前報導，東部邊界這幾個月出現比以往更多無簽證人士試圖進入芬蘭。芬蘭邊境管理局統計，從今年8月以來共有91位非俄羅斯籍人士，路經俄羅斯來到芬蘭邊界申請難民庇護。

報導指出，俄羅斯以往並不允許沒有簽證等相關文件的人士從俄羅斯前往芬蘭；芬蘭官方認為，邊界無簽證人士增多反映俄羅斯的政策改變。芬蘭邊境管理局代表告訴芬蘭國家廣播公司，這樣的現象也許跟幫派犯罪有關，雖然試圖進入芬蘭的無簽證人士增加，但邊界的狀況還算平和。

利用自行車試圖穿越邊界的無簽證人士也有所增加，單是上周就有約30個這樣的案例。目前芬蘭東南方的邊境已經不開放自行車騎士通過。

報導指出，位於赫爾辛基的歐洲混合戰爭威脅對策中心分析，芬蘭很快就會面臨非法移民和難民問題。

芬蘭內政部長蘭塔仁表示，芬蘭對於邊境安全的改變已經有所準備，若有必要會視情況做出應對，包括容許官員實施邊境管制或關閉部分過境口岸。位於赫爾辛基的歐洲混合戰爭威脅對策中心指出，俄羅斯透過改變邊境政策向歐盟施壓，警告若俄全面開放無證者進入芬蘭，芬蘭很快就會面對非法移民和難民湧入的問題。

近年來，芬蘭對於俄羅斯的複合威脅已經有準備，因是跟俄國有最長邊界的歐盟國家。芬蘭在2015年難民危機時就已經受到俄羅斯施行類似舉措的影響，當時利用大量申請庇護的難民進入邊界影響芬蘭。

歐洲國際邊界管理署（Frontex）表示，俄羅斯將大量難民送到歐盟邊界，以獲取地緣政治上的利益，歐盟必須對俄國可能造成的影響做好準備。

俄羅斯 簽證 非法移民

上一則

臭蟲延燒亞洲 新加坡通報激增 吸血量蚊子7倍

下一則

北韓批G7「冷戰遺毒」 應立即解散

延伸閱讀

台灣募捐援助加薩難民 紅十字會捐6萬美元

台灣募捐援助加薩難民 紅十字會捐6萬美元
歐盟矢言援烏百萬枚砲彈承諾未變 促軍火商優先供應

歐盟矢言援烏百萬枚砲彈承諾未變 促軍火商優先供應
研究：俄設廠製造伊朗無人機 恐用來攻擊烏克蘭

研究：俄設廠製造伊朗無人機 恐用來攻擊烏克蘭
德防長：歐盟援烏百萬枚砲彈承諾 將無法兌現

德防長：歐盟援烏百萬枚砲彈承諾 將無法兌現

熱門新聞

保加利亞預言家萬加故居博物館的庭院裡安放她的紀念碑。(Getty Images)

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

2023-11-09 15:06
三瓶燒肉醬的英文翻譯太直翻，引網友嘲諷。（取自X）

外國客滿頭問號 日本餐廳英文太直翻 在地人：有陷阱

2023-11-08 17:53
以色列國防部長葛朗特表示，國防軍已攻入加薩市心臟地帶，目前哈瑪斯首腦之一辛瓦被困地下碉堡，以軍「正逐漸收緊包圍網」。（美聯社）

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

2023-11-07 20:01
日本小笠原群島硫磺島外海10月30日發生火山噴發，一座新島嶼就此誕生。(影片截圖)

日硫磺島外海誕生全球最新島嶼 海中冒出過程全都錄

2023-11-09 19:43
一對夫妻一覺醒來，身邊竟然多了一隻可愛的虎斑貓。（取材自X平台）

一覺醒來竟有可愛虎斑陪睡 比利時夫妻驚：沒養貓

2023-11-10 01:00
英國航空公司「泰坦航空」空中巴士A321包機10月初從倫敦史坦斯特機場起飛至超過14000英尺（近4267.2公尺）高空時，一名機組人員發現有兩塊窗玻璃不見。(擷自RadarBox航班追蹤網站X)

飛到逾4000公尺高空才發現窗戶不見 英客機緊急返航

2023-11-09 09:49

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機