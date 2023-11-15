芬蘭邊界無證客增 恐爆難民危機

芬蘭東部邊界自今年8月起，出現比以往更多無簽證人士，若持續下去，芬蘭有可能出現非法移民和難民問題。（路透）

芬蘭媒體日前報導，芬蘭東部邊界自今年8月起出現比以往更多無簽證 人士，懷疑是俄羅斯 透過改變邊境政策向歐盟施壓，若情況持續下去，芬蘭有可能出現非法移民 和難民問題。

芬蘭國家廣播公司日前報導，東部邊界這幾個月出現比以往更多無簽證人士試圖進入芬蘭。芬蘭邊境管理局統計，從今年8月以來共有91位非俄羅斯籍人士，路經俄羅斯來到芬蘭邊界申請難民庇護。

報導指出，俄羅斯以往並不允許沒有簽證等相關文件的人士從俄羅斯前往芬蘭；芬蘭官方認為，邊界無簽證人士增多反映俄羅斯的政策改變。芬蘭邊境管理局代表告訴芬蘭國家廣播公司，這樣的現象也許跟幫派犯罪有關，雖然試圖進入芬蘭的無簽證人士增加，但邊界的狀況還算平和。

利用自行車試圖穿越邊界的無簽證人士也有所增加，單是上周就有約30個這樣的案例。目前芬蘭東南方的邊境已經不開放自行車騎士通過。

報導指出，位於赫爾辛基的歐洲混合戰爭威脅對策中心分析，芬蘭很快就會面臨非法移民和難民問題。

芬蘭內政部長蘭塔仁表示，芬蘭對於邊境安全的改變已經有所準備，若有必要會視情況做出應對，包括容許官員實施邊境管制或關閉部分過境口岸。位於赫爾辛基的歐洲混合戰爭威脅對策中心指出，俄羅斯透過改變邊境政策向歐盟施壓，警告若俄全面開放無證者進入芬蘭，芬蘭很快就會面對非法移民和難民湧入的問題。

近年來，芬蘭對於俄羅斯的複合威脅已經有準備，因是跟俄國有最長邊界的歐盟國家。芬蘭在2015年難民危機時就已經受到俄羅斯施行類似舉措的影響，當時利用大量申請庇護的難民進入邊界影響芬蘭。

歐洲國際邊界管理署（Frontex）表示，俄羅斯將大量難民送到歐盟邊界，以獲取地緣政治上的利益，歐盟必須對俄國可能造成的影響做好準備。