加薩醫院「像墓地」堆積腐屍 野狗啃食

一名以色列士兵從貨車上卸下保溫箱。（取材自Ｘ平台）

以哈戰火未歇，數千人受困加薩 最大的西法醫院，當地官員警告，院內堆積著腐爛的屍體，院方已無法負荷。BBC報導，世界衛生組織警告，西法醫院也面臨斷電和燃料短缺問題，院內「幾乎成了一座墓地」；醫院經理則表示，已有野狗闖入院內啃食遺體。

西法醫院周圍地區近日發生激烈戰火，有報導指，以軍戰車和裝甲車距離醫院大門只有幾公尺遠。以色列 指控哈瑪斯 在醫院地下隧道運作指揮中心，哈瑪斯和醫院都否認。以軍也表示，雖然西法醫院附近發生衝突，但醫院本身沒有槍擊事件，也沒有被包圍，任何人都可以離開。

燃料嚴重短缺加上交火越發激烈，北加薩所有醫療院所陷入停擺。哈瑪斯管理的衛生部表示，至少還有2300人被困在醫院內，其中包括多達650名患者、200至500名工作人員以及約1500名尋求庇護者。CNN報導，西法醫院的醫生拒絕接受以色列國防軍要求該醫院強制疏散的命令，因為他們擔心病患將會死亡。

醫生們還提到醫院裡屍體堆積如山並腐爛，西法醫院經理塞爾米亞表示，大約有150具屍體正在腐爛，「發出難聞的氣味」。他告訴BBC，以色列當局仍未批准這些遺體運離醫院埋葬，野狗已闖入醫院啃食遺體。

此外，由於斷電，西法醫院新生兒病房中有數十名早產兒無法再待在保溫箱內。塞爾米亞說，其中七名嬰兒已因缺氧喪命，院方與以色列當局談判試圖撤離嬰兒，但尚未達成協議。

以色列軍方14日表示，正在協調將保溫箱送入加薩走廊，這項行動可能是為了將新生嬰兒從西法醫院撤離嬰兒。加薩衛生部發言人奇德拉透過醫院的電話對外表示：「我們不反對將嬰兒轉移到埃及、約旦河西岸，甚至是占領者的任何醫院。我們最關心的是這些嬰兒的福祉與生命。」

紐約時報報導，美國總統拜登13日喊話「務必保護醫院」。拜登說，「希望以軍減少對醫院的入侵行動」，且美以官員一直維持溝通管道，爭取休戰讓哈瑪斯等武裝團體釋放人質。