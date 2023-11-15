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北韓批G7「冷戰遺毒」 應立即解散

編譯中心╱綜合14日電
北韓怒斥七大工業國集團（G7）外長發表批評北韓核計畫的聯合聲明。（美聯社）
北韓怒斥七大工業國集團（G7）外長發表批評北韓核計畫的聯合聲明。（美聯社）

北韓今天痛批七大工業國集團（G7）外長發表批評北韓核計畫的聯合聲明，並稱這個富裕民主國家集團是「冷戰遺毒」應該「立即解散」。

中央社引述法新社報導，在上周發表的聲明中，加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國、美國和歐盟的高級外交官重申他們長期以來對「朝鮮半島完全無核化」的呼籲。

G7外長還要求北韓放棄核武，並強烈譴責北韓最近轉交武器給俄羅斯，要求兩國「立即停止所有此類活動」。

北韓去年宣布作為擁核國家的地位已「不可逆轉」，並多次表示永遠不會放棄核計畫。北韓政權認為核計畫對其生存至關重要。

北韓外務省北美司司長趙哲秀表示，他「堅決」拒絕且以「最強烈的措辭」譴責G7最近發布的聲明，並稱其「毫無根據」。他表示，G7成員特別是美國，「對國際和平與安全造成相當大的損害，留下可恥的紀錄」，該組織「已經失去存在的理由」。根據北韓中央通信社，趙哲秀表示：「G7是冷戰遺毒，應該立即解散。」

路透報導，G7外長聯合聲明呼籲交戰的以色列與哈瑪斯為人道主義暫時停火、重申支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，並譴責北韓的飛彈試射和北韓轉交武器給俄羅斯。

北韓中央通信社報導，趙哲秀說：「造成並煽動最近國際危機的G7說三道四、對獨立主權國家找碴。G7正是破壞全球和平與安全的主要危險源，也是建立公正國際秩序的主要絆腳石。」

趙哲秀也指控美國「縱容和煽動」對加薩（Gaza）的軍事打擊，同時「包庇以色列對平民的可怕屠殺」。

另外，南韓總統尹錫悅本周將前往美國舊金山參與亞太經濟合作會議（APEC）峰會，行前接受訪問表示，將就北韓與俄羅斯合作帶來的威脅，與各國領袖商討因應方案。

尹錫悅也重申，無論北韓採取任何挑釁，都無法達成所期待的目的，只會招致美國與南韓同盟的嚴懲；針對北韓正準備進行的第三次軍事偵察衛星發射，尹錫悅則將此真正的目的定調為「升級投放核彈手段」，若發射成功，代表北韓更進一步掌握發射洲際彈道飛彈（ICBM）的能力，需要強化因應方案。

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