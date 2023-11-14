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世衛稱西法醫院不可能移送病患 批以色列等於叫人送死

編譯盧思綸 / 即時報導
世界衛生組織讚西法醫院醫護人員在嚴峻情況下「英勇救人」，同時評估移送多數危及病患是「不可能的任務」。(Getty Images)
世界衛生組織讚西法醫院醫護人員在嚴峻情況下「英勇救人」，同時評估移送多數危及病患是「不可能的任務」。(Getty Images)

英國衛報報導，世界衛生組織（WHO）稱讚西法醫院（Al-Shifa Hospital）醫護人員嚴峻情況下「英勇救人」，同時評估移送多數危及病患是「不可能的任務」。

世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）向記者稱讚西法院內員工，即使11日開始面臨斷電，加上糧食和飲用水不足，依舊「竭盡所能救人」。

目前西法醫院內約700名病患、400多名員工和3,000名難民，過去48小時內已經有20名患者不治身亡。

問及撤離病患的可能性，哈里斯表示目前留在院內的多半是病況嚴重的患者，「即使在最理想的情況下進行移送也是難上加難」，遑論激烈交火甚至救護車缺乏燃料的危急關頭，「最好的辦法是馬上停火，集中救命而非取人性命」。

哈里斯也補充，現在移送是不可能的任務，「無疑是叫護理師、醫師讓病患送死」，而且「為什麼要轉移病患？醫療院所最一開始就不該被當作攻擊目標，醫院應該是平民的避風港，這是國際人道法一致認同的前提。」

以色列駐世衛官員前不久砲轟世衛、聯合國人道機構和紅十字國際委員會（ICRC）對以軍月餘來的批評，「國際組織大可以轉移病患，結果他們什麼也沒做，除了指責以色列和讓哈瑪斯來去自如。」

世衛 以色列 哈瑪斯

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