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荷蘭最大氣候遊行 瑞典環保少女童貝里論政挨批

編譯中心／綜合13日電

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）12日與數萬人一同參加在荷蘭阿姆斯特丹舉行的「歷來最大」氣候遊行，在荷蘭全國大選將於10天後登場之際，盼能把氣候危機議題推上政治議程。

示威者高舉寫有「我們的房子著火了」、「2050年：『爸爸，樹是什麼？』」、「現在就要氣候正義」的標語，集結在阿姆斯特丹市中心廣場後，分赴大街小巷遊行。

主辦單位表示，約有7萬人共襄盛舉，打破先前類似遊行的紀錄。主辦單位是由幾個施壓團體組成，包括「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）、「周五為未來而戰」（Fridays for Future）、國際扶貧組織「樂施會」（Oxfam）和環保團體「綠色和平組織」（Greenpeace）。

童貝里對群眾表示：「我們不是處於災難邊緣，而是生活在其中。」

「幾十年來，處於氣候危機前線的人們一直在親身經歷氣候危機的後果，他們一直示警，我們卻沒傾聽。」

美聯社報導，童貝里邀請巴勒斯坦女子拉赫丹（Sara Rachdan）及阿富汗女子謝爾札德（Sahar Shirzad）上台。在童貝里發言時，一名男子衝上台，告訴她：「我來這裡是為了氣候遊行，不是為了聽政治觀點。」

之後，這名男子被現場人員帶下台。目前尚不清楚他的身分。他當時穿著一件夾克，上面寫著名為Water Natuurlijk的組織。

此前，童貝里也曾在社群媒體聲援巴勒斯坦，並且貼上與三名女性的合照。她在照片中拿著寫有「與加薩同在」的標語，身旁有一個藍色章魚玩偶。

但批評人士指稱，章魚是反猶太象徵。納粹宣傳曾將猶太人描繪成章魚，意指他們以許多觸手操縱金融、媒體及政治。之後童貝里刪掉了那張有章魚玩偶的照片。

中央社引述法新社報導，19歲的政治系學生維恩霍文（Tijn Veenhoven）表示：「氣氛太棒了，我能感受到很多年輕人想改變世界的能量。」

18歲的物理系學生史奈爾（Ieke Snel）則說：「我只是生氣，因為全世界都火大了，但沒人採取任何行動。」

巴勒斯坦 猶太 加薩

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